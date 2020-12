macOS Big Sur 11.1 : la deuxième bêta est disponible (réservé aux développeurs)

Si vous êtes développeur, vous pouvez télécharger la seconde bêta de macOS 11.1, celle-ci est disponible depuis quelques minutes. Pour cela il vous suffit d'aller dans le menu de la pomme en haut à gauche puis dans " Préférences Système ", vous trouverez après " Mise à jour de logiciels ". Comme pour la première bêta, Apple n'a pas cherché a ajouté de nouveautés, mais plutôt des correctifs et une meilleure stabilité sur l'ensemble de l'OS. Les Mac avec la puce M1 sont aussi ciblés par une optimisation suite à quelques bugs détectés lors de la réception de ces nouveaux Mac.

Après avoir publié de nouvelles bêtas pour iOS, watchOS et tvOS hier soir, Apple continue sur ce bon rythme avec une nouvelle bêta pour macOS Big Sur. Les développeurs peuvent dès maintenant télécharger la seconde bêta qui est arrivée au téléchargement après plus de deux semaines d'attente. Au programme, pas de nouveauté, mais de nombreux correctifs !

