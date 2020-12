Big Mail : une nouvelle app à venir pour trier ses emails

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

2

Au fil des années, de nouvelles applications apparaissent sur la toile avec plus ou moins de réussite en nous expliquant qu'ils vont nous faciliter la vie dans le tri de nos mails. C'est le cas de Big Mail qui à l'aide d'un style d'interface mail inédit, veut nous faciliter la vie comme personne n'a jamais réussi à le faire sur iOS, iPadOS et macOS.

Big Mail vous facilite la vie

Dans le domaine des boîtes de messageries (mail), il y a énormément de concurrence mais cela n'empêche pas certains de vouloir se lancer et tenter de devenir la boîte mail de référence. C'est le cas de Big Mail, une toute nouvelle application qui est d'abord déployée en version bêta avant de devenir une application native sur iOS, iPadOS et Mac et disponible pour tous début 2021. L'objectif principal est toujours le même, faciliter le tri et la navigation dans sa boîte mail en créant différentes catégories pour que chaque type de mail soit regroupés ensemble. Big Mail va probablement partir sur ce genre de méthode mais pour se différencier, ils adoptent un style d'interface différente des autres qui, au vu des premières images, pourrait plaire à pas mal de monde.

Le développeur a expliqué l'objectif de Big Mail :

Big Mail fonctionne avec votre adresse e-mail existante et la transforme en quelques secondes en quelque chose de plus propre, plus calme et disons-le, amusant. Il fonctionne sur votre Mac, iPhone et iPad.



L'interface de Big Mail serait divisée en plusieurs parties appelés "Scenes", chaque scène offre une interface pour un type de mail, newsletters, indésirables, achats, etc... Cela ressemble à ce que proposait Google avant d'abandonner.



Autrement, Big Mail intègre les fonctions suivantes :

Répondre plus tard

Approuver les nouveaux expéditeurs

Bloquer les expéditeurs en un seul clic

Pièces jointes dans le Finder

Annuler l'envoi

Heures de travail

Avatars magiques



Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous inscrire à la bêta afin de faire partit des premiers à tester cette future nouvelle application. Par contre, la première tournée de test est déjà complète.