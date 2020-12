Google Fiber propose une offre à 2 Gbit/s pour 100$ par mois

En France nous avons un avantage que personne d'autre n'a dans le monde, nous avons des fournisseurs d'accès à internet qui proposent toujours plus pour un prix toujours plus bas. Aux États-Unis, l'accès à internet coûte cher, surtout quand le débit descendant en fibre optique passe au-dessus de la barre symbolique des 1000 Mbit/s.

Google lance une offre Fibre de 2 Gbit/s à un prix vertigineux

Depuis déjà plusieurs années, Google propose des offres de Fibre Optique aux États-Unis pour les particuliers, mais aussi les professionnels. Après avoir maitrisé le 1 Gbit/s, la firme de Mountain View a eu envie d'aller encore plus loin en proposant à ses abonnés la fibre 2 Gbit/s. Aujourd'hui, la nouvelle offre est disponible à Nashville et Huntsville, deux villes qui ont été au coeur des expérimentations de Google et qui sont logiquement les premières à pouvoir proposer des abonnements avec ce débit descendant.



Les offres de Google sont assez chères quand on les compare à ce qu'on a en France, on parle d'un forfait de 1 Gbit/s à 70$/mois et maintenant d'un forfait 2 Gbit/s à 100$/mois (avec du stockage dans le Cloud et un installateur qui vient chez vous brancher le routeur).

La firme de Mountain View fournit le Google Fiber Multi-Gig, un routeur compatible Wi-Fi 6 qui vous permettra d'atteindre des débits nettement plus importants que la précédente génération de carte Wi-Fi.

Chez nos FAI français nous pouvons retrouver des offres Fibre allant jusqu'à 8 Gbit/s comme c'est le cas avec la Freebox Delta S et la Freebox Delta ou encore 5 Gbit/s avec la Freebox Pop. Si Free est le meilleur dans ce domaine, les concurrents comme Orange ont aussi franchi le Gibabit en proposant une offre Fibre à 2 Gbit/s avec la Livebox Up Fibre.



