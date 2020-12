Twitter fait marche arrière et annule les réponses "thread"

Depuis quelques semaines maintenant, le célèbre réseau social Twitter (v8.45, 126 Mo, iOS 12.0) amenait officiellement les réponses par thread après plusieurs mois de test. Seulement, il semblerait que la firme fasse marche arrière suite au retour des utilisateurs.



Selon une grande majorité, cette nouvelle fonctionnalité n'est pas pratique : elle serait jugée comme étant déroutante et peu lisible.

Some learnings:

*the new look made convos harder to read & join – we’re exploring other ways to make this easier.

*you want more context about who you're talking to – we're working to add this.

*you want more control – we’re iterating on our convo settings.https://t.co/UzS08x4Jcf