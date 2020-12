Bons plans iOS : GRIS, LetSketch, HyperBowl

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

1

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment GRIS, LetSketch, HyperBowl. L'occasion d'économiser 36,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Remote KeyPad (App, iPhone / iPad, v2020.30, 33 Mo, iOS 11.0, Evgeny Cherpak) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez votre iPhone en keypad pour votre Mac : donnez de l'extension à votre clavier MacBook sans acheter de matériel supplémentaire.



L'écran de l'iPhone se transforme en pavé numérique WiFi.



Les + : Utile

Simple à mettre en place Télécharger l'app gratuite Remote KeyPad





LetSketch (App, iPhone / iPad, v12.7, 11 Mo, iOS 13.0, Enid Hadaj) passe de 2,29 € à gratuit.

Vous voulez dessiner sur votre smartphone ? LetSketch est là pour vous !



C'est simple, beau et puissant, avec de nombreuses options !



Les + : Grand nombre de couleurs

Les stylos Télécharger l'app gratuite LetSketch





Recipes (App, iPhone, v1.0, 36 Mo, iOS 11.3, Kaushik Sureja) passe de 1,09 € à gratuit. Recipes fournit une vaste collection d'idées de repas adaptées à toute votre famille. Les catégories incluent les repas en famille, la boîte à lunch pour enfants, les recettes pour tout-petits, pour une bonne santé, les soupers rapides et le camping en famille.



Chaque recette comprend une brève description, les calories et le temps de préparation.Les recettes peuvent également être mises en favoris pour un accès rapide.



Les + : L'application comprend plus de 100 recettes en tout Télécharger l'app gratuite Recipes





Jeux gratuits iOS :

Playground AR (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.1, 113 Mo, iOS 12.0, Marc Sureda) passe de 3,49 € à gratuit. Imaginez, pouvoir générer des jouets autour de vous, n'importe où et à tout moment. Quel rêve de gosse, n'est-ce pas ? C'est désormais possible avec Playground AR: Physics Sandbox qui propose de jouer avec des blocs de construction ou encore des véhicules en tous genres.



Ainsi, vos enfants (ou vous-même) pourront laisser libre court à leur imagination : construisez des bâtisses avec les cubes ou des circuits pour les voitures télécommandées.



Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et permet le divertissement où que vous soyez !



Les + : Un terrain de jeu virtuel Télécharger le jeu gratuit Playground AR





Tile Rider (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.3099, 105 Mo, iOS 7.0, Pavel Raliuk) passe de 4,49 € à gratuit. Le jeu Tile Rider est un concept fort intéressante : vous prenez le contrôle d'une petite voiture équipée d'une arme et d'un aimant. Vous devrez ainsi naviguer dans les différents niveaux et résoudre les petits casse-tête pour en venir à bout.



De plus, des ennemis feront leur apparition et chercheront à vous éliminer ! Un excellent jeu !



Les + : 35 niveaux

Pas d'achats in-app Télécharger le jeu gratuit Tile Rider





HyperBowl (Jeu, , iPhone / iPad, v5.06, 182 Mo, iOS 12.0, Technicat, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. HyperBowl est un remake sous licence du jeu original sorti pour la première fois sur PC en 2001. Glissez pour envoyer la boule de bowling à travers les environnements et vers les quilles. Contrairement aux autres jeux de bowling, vous pouvez contrôler la balle jusqu'à ce qu'elle touche les quilles avec des coups supplémentaires afin d'éviter les obstacles jonchés partout.



HyperBowl comprend des pistes du jeu original ainsi que plusieurs toutes nouvelles voies. Vous pouvez jouer en solo ou localement avec jusqu'à trois autres joueurs via pass-and-play.



Les + : Très fun

Les notes sont bonnes Télécharger le jeu gratuit HyperBowl





Promotions iOS :

Out There: Ω Edition (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v3.2, 274 Mo, iOS 10.0, Mi-Clos Studio) passe de 10,99 € à 5,49 €.

Un superbe jeu d'aventure qui allie exploration, gestion de ressources et livre dont vous êtes le héros. On y incarne un astronaute qui émerge de sa cuve de sommeil cryogénique à bord de son vaisseau spatial. Il découvre que non seulement il ne se trouve plus dans le système solaire mais qu'en plus il n'a absolument aucune idée de sa position. Pire encore, il est absolument seul. Il va alors entamer un voyage interminable dont l'objectif sera la planète Terre, mais qui passera par de nombreuses étapes inattendues et beaucoup d'obstacles.



Les + : Une expérience très intéressante et captivante

En français ! Télécharger Out There: Ω Edition à 5,49 €





GRIS (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 2,3 Go, iOS 10.0, Devolver) passe de 5,49 € à 2,29 €.

Jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, Gris s'est égarée dans le tréfonds d'un monde qu'elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l'aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée.



Au fil de l'histoire, Gris évolue et ressent une gamme d'émotions différentes. Elle perçoit alors son monde sous un tout autre jour et découvre ainsi des sentiers insoupçonnés que ses capacités naissantes lui permettent d'explorer. Télécharger GRIS à 2,29 €





Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 1,09 €. Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique Télécharger Reigns à 1,09 €





Reigns: Game of Thrones (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.15, 215 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 2,29 €. Reigns: Game of Thrones est l'héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d'autres.



Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.



Les + : Le célèbre jeu de cartes combiné à la célèbre série télévisée Télécharger Reigns: Game of Thrones à 2,29 €