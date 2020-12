Les nouvelles applications : Soapbox, Wellnest, ScanFast...

Soapbox (App, iPhone, v1.5.0, 35 Mo, iOS 13.0, Soaper Inc.) Soapbox est une application de chat audio sans inscriptions qui vous permet d'avoir des conversations occasionnelles avec des inconnus. Il y a eu des centaines d'apps équivalentes sur l'App Store, mais vu le climat actuel, les gens pourraient être plus enclins à tester une expérience du genre. Télécharger l'app gratuite Soapbox





Wellnest: Self-Care Journal (App, iPhone, v1.0.2, 21 Mo, iOS 14.0) Découvrez une expérience de journalisation joyeuse, enrichissante et privée. Dans Wellnest, vous pouvez explorer des questions guidées variées et intéressantes, des bilans d'humeur et la journalisation vocale. Répondez à de nouvelles questions chaque jour pour organiser rapidement vos pensées et devenir plus présent.

Explorez une vaste bibliothèque comprenant des sujets sur le syndrome de l'imposteur, la productivité, la gratitude, la peur et bien plus encore.

Identifiez vos humeurs et répondez aux questions pour mieux comprendre vos émotions. Télécharger l'app gratuite Wellnest: Self-Care Journal





ScanFast (App, iPhone / iPad, v1.01, 1 Mo, iOS 13.0, Sandratra Razafindralambo) Trop occupé pour utiliser un scanner traditionnel? Transformez votre appareil en un outil puissant pour numériser rapidement des documents, des reçus, des cartes de visite et tout papier qui se présente à vous.



Comment ça marche ? Placez votre document dans la vue de la caméra et ScanFast détectera, coupera, fera pivoter, améliorera et rendra automatiquement vos documents lisibles. Vous pouvez également importer des images depuis votre photothèque ou depuis le cloud.



ScanFast est simple à utiliser, capable d'une qualité de numérisation incroyable et équipé d'excellentes fonctionnalités intelligentes alimentées par l'IA: extraire du texte (OCR) et détecter les noms, les lieux, les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les liens. Télécharger ScanFast à 4,99 €