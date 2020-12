Amazon présente une formation pour apprendre à vendre en ligne

Avec la crise sanitaire qui a frappé le monde, les premiers perdants ont été les commerçants qui ont dû fermer pendant le confinement et qui ont vu leurs visites quotidiennes chuter pendant la période estivale. Si certains s'en sont mieux sorti grâce aux ventes en ligne, pour d'autres vendre sur internet reste un mystère absolu et un sujet tabou. Amazon a décidé de prendre les choses en main et propose une plateforme de formation gratuite pour aider les commerçants français.

Le Covid-19 développe le commerce sur internet

L'année 2020 sera probablement l'une des meilleures années pour les sites de e-commerce, en effet avec les déplacements limités qui ont duré plusieurs semaines, les Français ont été nombreux à acheter sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce... Bien évidemment, cette tendance a été aux dépens des magasins physiques qui ont perdu énormément de ventes !

Au lieu de les laisser à l'abandon et de profiter de la situation, Amazon (qui a conscience de sa position de leader sur le marché français) a décidé de tendre la main aux commerçants qui souhaitent développer leur activité sur internet. Pour se faire, la firme de Seattle a lancé une plateforme de formation gratuite qui offrira des cours pour apprendre à créer un site internet, s'organiser dans sa logistique et rendre attractifs ses produits avec des descriptions et photos convaincantes.

Amazon l'affirme, cette formation gratuite n'a pas pour objectif de recruter de nouveaux vendeurs sur son site, mais plutôt d'aider les commerçants français qui ont été nombreux à s'endetter.



