Amazon présente le "Gaming Week", une tonne d'offres gaming !

Pour cette semaine seulement, Amazon présente plusieurs offres spéciales gaming sur son site en France, on retrouve des réductions particulièrement intéressantes sur des jeux PS4/PS5, des casques gaming pour PC et consoles, des supports pour charger les manettes de PlayStation 5, des multiprises connectées ou encore des répéteurs WiFi pour améliorer la portée du WiFi et donc votre connectivité en jeu si vous ne pouvez pas brancher de câble Ethernet.



Des bons plans jusqu'à -30%

Article Prix avec réduction TP-Link Répéteur WiFi (RE455) Amplificateur WiFi AC1750



Description : WiFi Booster jusqu'à 1,75 Gbit/s, couverture jusqu'à 140 ㎡, compatible avec toutes les box internet, installation facile...



Promotion : profitez-en à seulement 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Multiprise Connectée WiFi Intelligente



Description : 3 prises électriques et 2 ports USB, protection contre les surtensions, commande vocale avec Alexa, contrôle à distance via une application dédiée...



Promotion : profitez-en à seulement 29,74€ au lieu de 39,90€ (-25%) MERCUSYS AX3000 WiFi 6 Mesh



Description : couverture du logement jusqu'à 650 m², jusqu'à 150 appareils en simultané sur le réseau WiFi, 3 ports Ethernet Gigabit, Dual Band WiFi, une application pour tout contrôler, jusqu'à 3000 Mbps...



Promotion : profitez-en à seulement 149,90€ au lieu de 199,99€ (-25%) TP-Link Tapo Ampoule LED Connectée



Description : Ampoule LED E27, multi couleurs, compatible avec Alexa et Google Home, lot de 2, installation facile, économie d'énergie, aucun hub requis, mode absence, programmation et minuterie possible...



Promotion : profitez-en à seulement 16,99€ au lieu de 19,99€ (-15%) Blue Yeti X Microphone USB à Condensateur Pro



Description : une précision et une clarté grâce à quatre diagrammes directionnels polyvalents, vumètre avec LED haute définition, mode cardioïde, idéal pour le gaming, le streaming et les podcasts...



Promotion : profitez-en à seulement 125,80€ au lieu de 148€ (-15%) Ecran Lenovo L27i-30



Description : 27 pouces, Full HD, taux de rafraichissement à 75 Hz, AMD FreeSync, VGA et HDMI, bords ultra-fins avec base en métal...



Promotion : à profitez-en à seulement 139,99€ au lieu de 159,99€ Razer PC Gaming Blade 17



Description : Intel Core i7, Full HD, taux de rafraîchissement à 360 Hz, RTX 3080, 32 Go de RAM, 1 To de stockage, écran de 17.3 pouces...



Promotion : profitez-en à 2799€ au lieu de 3699€ (-24%) ECHTPower Chargeur Manette PS5



Description : charge rapide, protection intelligente contre les surtensions, affichage LED indicateur, entre 2.5 et 3 heures pour la recharge complète des deux manettes, équipé de l'adaptateur secteur au moment du déballage...



Promotion : profitez-en à seulement 15,33€ au lieu de 16,14€ (-5%) JBL Quantum 300 – Casque gaming filaire avec son Signature Quantum JBL et Quantum SURROUND



Description : micro avec réduction de bruit ambiant, compatible avec les PC/Mac et consoles, son SURROUND de JBL pour une immersion totale en game...



Promotion : profitez-en à seulement 39,99€ au lieu de 54,98€ HTC VIVE Pro



Description : Son haute résolution, suivi SteamVR, résolution de 2880 x 1600 pixels, fréquence de rafraîchissement à 90 Hz, deux micros intégrés, accéléromètre, gyroscope...



Promotion : profitez-en à seulement 899,99€ au lieu de 1199€ (-25%)

