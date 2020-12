Elon Musk déclare qu'il faut être prudent avec l'intelligence artificielle

Vous l'aurez donc compris, à travers cette interview, on comprend que malgré sa puissance dans le domaine, Elon Musk ne veut surtout pas d'un monde contrôlé à 100% par l'IA même si seul l'avenir nous dira si nous avons su gérer l'arrivée de cette nouvelle technologie dans notre société. En attendant, il est bon de rappeler que si Musk se demande qui est le maître entre l'homme ou le téléphone, il ne se pose pas trop de questions sur sa société Neuralink censée intégrer des puces dans le cerveau d'humains.

Je pense que la question est peut-être moins de savoir si l'IA sert l'humanité ou vice versa. Il s'agit plutôt d'une symbiose. Et j'espère que cette symbiose est mutuellement bénéfique pour l'intelligence numérique et biologique.

Parfois, quand je vois tout le monde sur son téléphone tout le temps, je me demande, qui est le maître de qui ? Les gens répondent constamment à des choses sur leur téléphone. Ils ont l'impression que le téléphone leur appartient, mais ils devraient peut-être se demander si ce n'est pas plutôt leur téléphone qui les possède.

Jusque-là rien d'anormal, il déclare juste que malgré tout le bien qu'il pense de ce secteur qui fait de lui l'homme populaire et milliardaire qu'il est aujourd'hui, il faut tout de même se méfier pour ne pas devenir dépendant de la technologie. Plutôt culotté venant de sa part, qui insiste sur le sujet avec la dépendance des humains envers le smartphone :

Lors d'un long entretien auprès de Business Insider , Elon Musk est revenu un peu plus en détails sur son propre avis en ce qui concerne les nouvelles technologies. Le patron de Tesla, Space X ou encore Neuralink , trois sociétés à fond sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies a commencé par déclarer :

Le richissime et mondialement connu Elon Musk s'est prêté au jeu de l'interview pour Business Insider, interview durant laquelle il revient sur l'intelligence artificielle bien évidemment mais également sur la place qu'elle doit avoir dans notre société, à savoir pas présente à 100%.

