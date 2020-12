Orange a toujours le meilleur réseau mobile en 2020 selon l’Arcep

Il y a 2 heures

Julien Russo

4

C'est un objectif que vise chaque année l'opérateur de Stéphane Richard : être le numéro 1 sur la couverture mobile. En 2020, c'est encore Orange qui a proposé la meilleure couverture 3G/4G en France métropolitaine, ces données viennent de l'Arcep qui a publié aujourd'hui son enquête annuelle qui permet de déterminer l'opérateur qui vous apportera la meilleure qualité de service.

Belle performance d'Orange

On le dit souvent, les offres Orange sont chères, mais derrière il y a l'assurance de recevoir de la 4G dans beaucoup d'endroits en France avec des débits descendants et montants satisfaisants.

L'Arcep a publié aujourd'hui son enquête qui indique l'opérateur qui propose la meilleure couverture mobile, pour afficher des résultats pertinents, l'organisme a mesuré le taux de réussite des appels vocaux, les envois de SMS, les débits descendants et montants ainsi que la rapidité de chargements des vidéos en ligne et des pages internet.

Ces tests ont été effectués dans l'ensemble de la France et plus précisément dans :

Les 25 plus grandes agglomérations

Les agglomérations entre 10 000 et 400 000 habitants

Les communes de moins de 10 000 habitants

Évidemment, les chiffres les plus concluants ont été dans les grandes agglomérations où la couverture 3G/4G est plus présente que dans les petites villes où les opérateurs atteignent moins d'abonnés.

Sur l'ensemble des expérimentations réalisées, Orange a réussi à obtenir un débit descendant moyen de 74 Mbit/s et un débit montant moyen de 13 Mbit/s.

Pour l'opérateur qui se place en tête du classement, les chiffres se divisent de cette façon :

Zone dense : 102 Mbit/s en moyenne pour le débit descendant et 18 Mbit/s pour le débit montant Zone intermédiaire : 82 Mbit/s en moyenne pour le débit descendant et 14 Mbit/s pour le débit montant Zone rurale : 41 Mbit/s en moyenne pour le débit descendant et 7 Mbit/s pour le débit montant

Vous l'aurez compris, Orange réalise de magnifiques performances qui permettent à l'opérateur d'occuper la première place sur le podium.

En seconde position on retrouve SFR avec une moyenne de 47 Mbit/s en débit descendant et 11 Mbit/s sur les débits montants.

Côté Bouygues Télécom, l'opérateur qui vante fréquemment la qualité et la disponibilité de la 4G déçoit dans le rapport de l'Arcep. En effet, l'opérateur affiche 40 Mbit/s en descendant et 10 Mbit/s en débit montant. En dernière position on retrouve l'opérateur de Xaver Niel, Free Mobile a amélioré ses résultats par rapport à l'année dernière, mais ce n'est toujours pas assez ! L'Arcep annonce en moyenne 33 Mbit/s en descendant et 8 Mbit/s en montant. Ces faibles débits pourraient s'expliquer par l'utilisation plus importante des antennes à cause du forfait illimité en data à 15,99€/mois et du partage de connexion massive en période de télétravail.



