Fitness+ était prévu bien avant la pandémie de coronavirus

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Le 14 décembre signera l'arrivée du nouveau service d'Apple baptisé Fitness+. Présent seulement dans 6 pays lors de son lancement, il est censé venir "aider" les personnes qui souhaitent faire du sport avec des données en temps réels sur les exercices effectués ou encore des vidéos spéciales de coachs sportifs.

Apple Fitness Plus est en développement depuis des années

Le nouveau service d'Apple, Fitness+, débarque dans 5 jours soit le 14 décembre 2020 dans 6 pays (pas la France) et c'est l'occasion pour le directeur principal des technologies de fitness chez Apple, Jay Blahnik, de s'adonner au jeu de l'interview vidéo auprès de WSJ Magazine. La première question qui lui est poser concerne la coïncidence entre l'arrivée de Fitness + et la pandémie mondiale qui empêche d'ouvrir les salles de sport à travers le monde.

Voici sa réponse :

On a l'impression que les gens pourraient penser que nous avons construit Fitness + à cause du Covid, mais nous y travaillons depuis très, très longtemps.



Il poursuit en expliquant de manière subtile qu'en réalité, cela fait 5 ans, depuis le lancement de l'Apple Watch qu'ils travaillent sur le sujet :

Avec le lancement de Fitness +, Apple vise à créer un nouvel écosystème pour la montre. Un studio de fitness virtuel à la demande et basé sur un abonnement, avec une première équipe de formateurs de 21 personnes (recrutés après une recherche intensive), couvrant 10 disciplines - de l'entraînement par intervalles à haute intensité aux entraînements de danse en passant par l'aviron et les « temps de recharge en pleine conscience » - offrant une nouvelle liste d'entraînements, de différentes durées, chaque semaine (le tout réglé au rythme d'Apple Music).

L'interview est assez longue mais pour revenir sur les grandes lignes, il explique que l'Apple Watch est un outil formidable pour tout ce qui concerne le sport, le fait aussi de pouvoir synchroniser et voir ses "données" en temps réel sur tous vos appareils iOS simplifie grandement le fonctionnement. De manière assez logique, il rappelle également que le service est déjà super complet mais va s'étoffer dans les mois et années à venir afin que tout le monde puisse y trouver son bonheur.



Après son casque haut de gamme AirPods Max, annoncé hier, on se rend compte que l'année 2020 est une année de nouveautés chez Apple avec une prise de risques dans des domaines où la marque à la pomme n'était pas encore présente comme ce service de sport. À voir dans les années à venir si cela va cartonner, en attendant, nous français, nous ne pouvons que patienter.



Fitness + sera disponible sous forme d'abonnement au prix de 9.99 $ par mois ou 79.99 $ par an.