Touch ID : 80% souhaitent son retour sur le prochain iPhone 13

Un sondage vient de démontrer que 80% veulent le retour de Touch ID sur le prochain iPhone 13. Une envie surement présente pour plusieurs raisons avec en tête d'affiche, l'incompatibilité de Face ID avec la situation actuelle, à savoir le masque obligatoire pour cause de pandémie.

Touch ID est très demandé selon ce sondage

Un sondage mené par SellCell montre que pratiquement 80% des personnes interrogées souhaiteraient le retour de Touch ID sur le prochain iPhone. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette forte demande. Premièrement, avec la pandémie de coronavirus qui sévit depuis plus de 10 mois maintenant à travers le monde entier, beaucoup se sont rendus compte que Face ID n'était pas adapté à la situation du fait qu'il ne pouvait plus détecter le visage, obligeant l'utilisateur à retaper son code PIN ou mot de passe à cause du masque à porter lorsque l'on sort de son domicile.



Deuxièmement, pas mal de monde s'est rendu compte que le tout nouveau Touch ID implanté dans le bouton d'allumage de l'iPad Air 4 sortie récemment est discret, pratique et hyper réactif. Cela laisse donc à penser que les utilisateurs aimeraient bien que le prochain iPhone soit équipé de Face ID en plus de Touch ID dans le bouton d'allumage mais cela paraît quasiment impossible car cela reviendrait à sortir un iPhone encore plus cher que ceux sur le marché actuellement.



Troisièmement, beaucoup de brevets et de rumeurs ont indiqués ces derniers mois un Touch ID directement placé sous l'écran, ce qui a surement donné des idées à certains mais là encore, cela paraît génial sur le papier mais il faudrait une fois de plus l'ajouter en plus de Face ID ce qui ferait grimper le prix du produit final. De plus les derniers brevets de l'iPhone 13 n'indique pas du tout de Touch ID.

Les sondés souhaitent donc retrouver Touch ID principalement à cause de la situation actuelle mais il faut rappeler que ce n'est surement pas dans les plans d'Apple car dans un premier temps, cette pandémie ne va pas durer des années, du moins on l'espère. Dans un second temps, Apple est toujours le seul constructeur en téléphonie à proposer une telle technologie aussi aboutie que Face ID et il est certainement plus plausible qu'ils travaillent actuellement sur l'amélioration de ce système pour le rendre plus discret que cette encoche présente depuis maintenant 4 générations d'iPhone, qui commence à en lasser quelques uns.



N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous souhaitez le retour de Touch ID sur le prochain iPhone ? Pour ma part, je me permets de donner mon avis, Face ID est indétrônable et il le sera encore plus lorsqu'Apple aura réussi la prouesse de le placer sous l'écran et ainsi supprimer cette encoche qui ne m'a jamais dérangé mais qu'on aimerait tout de même voire réduite et, dans l'idéal disparaître.