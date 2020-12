Free Mobile lancerait ses forfaits 5G le 15 décembre !

Hier à 20:25

Medhi Naitmazi

5

Le dernier opérateur français en date devrait rattraper Orange, SFR et Bouygues dans quelques jours au niveau de l'offre 5G. En effet, Free Mobile a teasé le lancement imminent de ses forfaits 5G avec une vidéo de son patron Xavier Niel. Publiée sur le compte Twitter de Free, la vidéo en question est aussi courte qu'étonnante.

La 5G ne fonctionne pas si vous portez des tongs

La vidéo de Free Mobile met en scène Niel qui nous explique que la 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. La raison ? L'effet Weber pardi ! Regardez la vidéo pour (tenter de) comprendre.



Au-delà de l'humour, le compte twitter de Free a répondu presque positivement à un client qui demandait si les offres 5G arrivaient mardi. Reste désormais à savoir si un keynote aura lieu dans deux jours, et si les forfaits seront lancés dans la foulée ou si il faudra patienter. Mais le plus important reste les tarifs car, à part B&You qui propose déjà un forfait 5G à 24,99€, les autres opérateurs pratiquent des prix plus élevés que pour la 4G.



On imagine que Free Mobile rééditera avec la 5G ce qu'il a fait avec la 4G, à savoir conserver les mêmes prix. Rendez-vous mardi sur le site de Free !