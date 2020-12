Les nouvelles applications : Beatsy, Screenshot Journal, Xayn

Xayn est l'alternative de recherche internet qui met fin au compromis entre la protection de la vie privée et la commodité que vous aimez. La vie privée est un droit humain fondamental, en particulier en ligne. C'est pourquoi les algorithmes de recherche de Xayn s'exécutent directement sur votre téléphone. Nous ne stockons pas de données personnelles sur des serveurs centraux. Toutes vos données restent sur votre appareil à tout moment - là où elles devraient être!

Screenshot Journal est l'outil idéal pour archiver, organiser et consulter les captures d'écran iOS. • Archive: les captures d'écran sont copiées dans le journal des captures d'écran. • Organiser: les balises vous permettent d'organiser vos captures d'écran comme vous le souhaitez. • Inspecter: le zoom parfait vous permet d'inspecter les captures d'écran jusqu'à 3200% sans flou.

Beatsy est un visualiseur de musique AR qui utilise le microphone ou la musique pour modifier les surfaces du monde réel. Transformez votre mur en haut-parleur géant ou transformez une route en une vague de notes. • Déformez toutes les surfaces horizontales ou verticales plates en utilisant l'entrée microphone ou la musique. • Changez les visualiseurs et ajustez leurs effets. • Échelle des visualiseurs jusqu'à des tailles épiques.

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Beatsy, Screenshot Journal, Xayn. La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

