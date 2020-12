Collab : la nouvelle app de création musicale de Facebook est disponible aux US

Julien Russo

Ce qui a toujours été apprécié avec Facebook, c'est que l'entreprise se lance dans de nouveaux marchés qu'on n'aurait jamais pensé il y a quelques années. La dernière application de Facebook s'appelle "Collab", elle reprend le concept de TikTok qui consiste à réaliser des vidéos courtes, mais propose en plus d'assembler des vidéos de 15 secondes pour en créer une grande de 45 secondes.

Collab - Band Together

Avec tous les confinements qui ont eu lieu dans le monde, il n'a pas été facile pour les musiciens de se retrouver pour composer de nouveaux morceaux. Heureusement, la technologie donne aujourd'hui un coup de pouce aux artistes qui souhaitent créer les musiques de demain !

Lancée en bêta privé au mois de mai, l'application Collab est officiellement disponible aux États-Unis depuis hier, piloté par les développeurs du groupe Facebook, cette application permet d'empiler de courtes vidéos pour créer une vidéo complète.

Essentiellement destiné à la création musicale, Collab peut aussi servir pour les amateurs de caméras cachées ou encore les tutoriels beauté.

Dans l'application, une "collab" est une sélection de trois vidéos indépendantes de 15 secondes, empilées les unes sur les autres, qui se lisent en synchronisation. Par exemple, une collaboration pourrait être composée d'un guitariste, d'un batteur et d'un chanteur, chacun jouant côte à côte dans ses vidéos respectives. Les utilisateurs peuvent soit créer une collaboration en jouant avec la vidéo de quelqu'un d'autre, soit, si vous manquez d'expérience musicale, vous pouvez simplement glisser sur l'une des trois rangées pour choisir une vidéo différente à insérer dans le mix de celles disponibles.

Collab s'avère une solution parfaite pour les artistes qui ne peuvent se retrouver en studio pour composer et écrire de nouvelles chansons. Elle permet à quiconque de faire des vidéos de 15 secondes puis de les empiler avec plusieurs instruments différents ou même plusieurs voix !

Avec Collab, vous pouvez aussi récupérer des vidéos de 15 secondes dans la pellicule sur votre iPhone.

Lorsque vous ouvrez Collab pour la première fois, vous obtenez un flux de défilement sans fin de ces "collabs", que vous pouvez balayer pour en trouver une que vous souhaitez rejoindre ou mélanger. Lorsque vous découvrez des musiciens avec lesquels vous aimez jouer, vous pouvez les favoriser dans l'application pour être avertis lorsqu'ils publient de nouveaux clips. Cela personnalise également le flux principal.

En dehors de la création de vidéo, Collab s'avère aussi être une grande communauté pour les passionnés de musique, vous pourrez rencontrer d'autres utilisateurs de l'application et leur faire écouter vos dernières créations musicales.

Collab est une application développée par New Product Expérimentation, une startup rachetée par Facebook. Pour l'instant, la disponibilité est exclusive aux États-Unis, mais il y a de fortes chances que l'app soit disponible sous peu en France et dans le reste de l'Europe, surtout qu'elle sera la bienvenue avec la crise sanitaire...





