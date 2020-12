Apple liste les apps optimisées pour les Mac M1

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Après la sortie des Mac M1, outre les performances de haut vol, l'autre question existentielle concernait la compatibilité des applications. Alors que des indépendants ont proposé des outils ou des documents, Apple vient de publier la liste officielles des apps qui tire partie de l'architecture Apple Silicon.

Les apps pour les Mac M1

Si la firme a prévenu que la phase de transition vers des processeurs ARM serait d'environ deux ans, les éditeurs n'ont pas attendus et ont déjà largement adopté les nouveaux outils. Les grands noms sont là, et même si certains ont besoin de temps, ils ont tous annoncés des mises à jour prochaines comme Parallels, Photoshop, Microsoft Office, etc.



Pour suivre cela de manière officielle, Apple vient d'établir une liste qui permet de connaitre le nom des apps 100% compatibles avec les Mac M1 et qui ne passent donc pas par la couche d'émulation Rosetta. De quoi profiter de performances de premier ordre.



A noter que cette liste ne répertorie que les applications affichées sur le Mac App Store, logique.



Voici les apps à date qui figurent parmi les 4 catégories que ce sont « Pour créer », « Pour rester productif », « Pour développer », et les « Apps et outils indispensables » comme Pixelmator Pro, djay, Darkroom, Ulysses, Fantastical, Omnigraffe, Transmit, Twitter, Instapaper, PCalc, Parcel, etc :