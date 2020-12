Le montant hallucinant touché par Travis Scott pour sa collaboration avec Fortnite

Hier à 21:54 (Màj hier à 22:07)

Julien Russo

Réagir

Travis Scott est aujourd'hui l'une des icônes culturelles aux États-Unis, avec des millions de fans qui le suivent sur les réseaux sociaux, des succès musicaux qui ont fait le tour du monde... L'artiste est devenu incontournable et n'hésite pas à profiter de sa popularité pour réaliser des collaborations qui lui rapportent beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent !

Un accord à 20 millions de dollars

Aujourd'hui, créer un partenariat avec une star du Hip-Hop US permet à une entreprise d'atteindre un jeune public qui n'aurait pas accordé autant d'attention qu'avec une simple publicité à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

Cette année, Travis Scott a réussi un coup de maître. Tout comme avec Marshmello, Epic Games a pris contact avec l'artiste d'Astroworld pour organiser un concert virtuel inédit pour l'ensemble des joueurs Fortnite.

Au programme, une prestation avec plein d'effets spéciaux et la découverte exclusif du morceau THE SCOTTS en featuring Kid Cudi. Cet événement historique dans l'histoire du Batte Royale d'Epic Games a attiré 12 millions de joueurs qui se sont connectés sur les serveurs de Fortnite !

De plus, pour atteindre un plus large public, le concert a été diffusé à plusieurs reprises pour donner la chance à tout le monde de voir l'événement.

L'avantage d'une telle annonce a permis à Epic Games de faire revenir d'anciens joueurs de Fortnite (et même d'acquérir de nouveaux joueurs), Epic a aussi organisé tout un business autour de l'artiste avec une boutique personnalisée. Fortnite a proposé la reproduction de Travis Scott en skin, mais on a aussi retrouvé des danses inspirées des musiques et même des comportements de l'artiste !



Cette collaboration a été le résultat d'une longue négociation avec l'équipe de Travis Scott. En effet, Epic Games a discuté pendant plusieurs mois par mail et a même envoyé des salariés de son siège voir Scott directement dans son studio hollywoodien. Epic Games n'a rien lâché et a insisté jusqu'à obtenir la signature finale sur le contrat !



Finalement, Travis Scott a bien fait de donner son feu vert à Epic Games puisque cela lui aura généré un revenu incroyable de 20 millions de dollars en comptant le concert virtuel, le morceau exclusif avec Kid Cudi, mais aussi les commissions sur les différents articles disponibles dans la boutique de Fortnite. À noter que la collaboration avec Epic Games a plus rapporté que plusieurs concerts avec la salle pleine.

Avec ce partenariat qui a raisonné dans toute l'industrie du jeu vidéo, Fortnite s'est affirmé (une fois de plus) comme un jeu vidéo qui est capable de faire "plus" que lancer de nouveaux skins et proposer de nouvelles saisons.



Source