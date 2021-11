Apple poursuivi en justice après la diffusion du concert de Travis Scott sur Apple Music

Apple devra rendre des comptes auprès de la justice américaine après la diffusion en live du concert de Travis Scott durant lequel un drame a causé la mort de plusieurs personnes. Cette deuxième plainte constituée par près de 300 personnes demande 2 milliards de dommages et intérêts.

Des centaines de plaignants et des milliards de dédommagement

Il y a quelques jours, le célèbre rappeur Travis Scott a fait la Une des journaux non pas pour sa musique mais pour un drame survenu lors de l'un de ses concerts. Lors de cet évènement à Houston au Texas, un mouvement de foule s'est créé et a causé la mort d'une dizaine de personnes en plus d'en blesser des centaines.

Un drame humain qui n'est pas le premier du genre mais qui pose toujours question lorsque cela arrive. Selon les dernières informations, le rappeur aurait pour habitude d'inciter ses fans à passer au-dessus des mesures de sécurité, ce qui par la suite peut entraîner ce genre d'histoire.



C'est ainsi que l'on apprend qu'hier, une plainte a été déposée auprès du tribunal de l'État de Houston. L'avocat en charge de la plainte, Thomas J. Henry annonce que le nombre de plaignants est actuellement de 282 et qu'il discute actuellement avec 120 autres pour qu'ils se joignent à la plainte.



Mais Travis Scott n'est pas le seul à être visé dans cette histoire. Comme le rapporte Bloomberg, le rappeur Drake présent sur place, le service de billetterie Live Nation, le NRG Stadium (lieu du concert) et Apple seraient également désignés comme fautifs.



Si vous vous demandez ce qu'Apple vient faire dans cette histoire, sachez que le concert était disponible en direct live sur Apple Music. Apple se retrouve donc malgré lui dans cette affaire judiciaire et devra se défendre sur le fait de ne pas avoir stoppé la diffusion du concert.



Du côté du montant réclamé au travers de cette plainte, on parle de 2 milliards de dommages et intérêts. Un montant colossal qui vient compléter les 750 millions de dollars demandés via une autre plainte déposée en début de semaine. L'affaire ne fait que commencer mais Travis Scott doit tout de même se dire qu'il y a moins de problèmes avec les concerts virtuels dans Fortnite.