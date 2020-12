Instagram accepte le format DNG de ProRAW

Apple a lancé sa nouvelle fonction ProRAW pour les appareils photo iPhone 12 Pro et Pro Max avec iOS 14.3 plus tôt cette semaine. Le photographe professionnel Austin Mann l’a qualifié de «grand pas en avant». Désormais, l'application Instagram est capable d'accepter le format DNG de ProRAW lors du téléchargement de photos sur la plate-forme, avec quelques limitations...

Instagram s’ouvre aux format ProRAW

Tim Johnsen d'Instagram a annoncé cette nuit sur Twitter que la prise en charge de ProRAW sur iPhone 12 Pro devrait être disponible, car elle est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.



Comme vous le savez, ce format sans perte de détails et qui autorise les modifications non destructives fait grimper les clichés à environ 25 Mo en moyenne (même jusqu'à 40 Mo).

Donc la première mise en garde est qu'Instagram les compressera certainement lors de leur téléchargement.



Expliquant comment cela fonctionne un peu plus loin, Johnsen a répondu à une question indiquant qu'il n'y avait pas d'outils d'édition dans l'application Instagram iOS et que la prise en charge consistait vraiment à convertir le format ProRAW DNG en JPEG. Le format de fichier Adobe Digital Negative 12 bits, ou DNG, permet de stocker plus d’informations dont des nuances plus grandes au niveau des couleurs en passant de 256 à 4096 possibilités par pixel.



Il a recommandé d'utiliser une application tierce comme Darkroom pour éditer les images ProRAW avant de les télécharger. Vous pouvez également modifier ProRAW dans l'application Photos par défaut ou avec d'autres applications tierces telles que Halide.

Instagram : les autres nouveautés

Pour le reste, la mise à jour Instagram 169 de cette semaine apporte les nouveautés suivantes :

Regardez des émissions TV, des films et bien plus encore en discussion vidéo avec des amis grâce à la fonctionnalité Regarder ensemble.

Envoyez des messages et communiquez avec vos amis en discussion vidéo sur Instagram et Facebook.

Laissez libre cours à votre créativité grâce aux stickers de selfie, aux thèmes de discussion, aux réactions par emoji personnalisés et aux effets dans les messages.

