iPhone 12 : Des analystes s'attendent à une hausse de 38% des ventes au T1 2021

Il y a 1 heure

Julien Russo

L'iPhone 12 est un joli succès depuis son lancement, tous les modèles disponibles (du mini au Pro Max) ont trouvé leurs publics et se vendent au-delà des attentes d'Apple. La banque d'investissement Cohen s'est prononcée à propos du premier trimestre de 2020, elle place la barre très haute puisque selon ses prévisions, Apple pourrait vendre jusqu'à 38% d'iPhone 12 de plus.

Les iPhone 12 vont rester sur la bonne voie après les fêtes de fin d'année

Apple s'attendait à vendre beaucoup d'iPhone 12, mais certainement pas autant. Depuis que les nouveaux smartphones ont été commercialisés, la firme de Cupertino n'arrête pas de produire et produire pour alimenter ses Apple Store, mais aussi les nombreux revendeurs du monde entier qui ne cessent de passer commande pour réapprovisionner leurs stocks.

En général, après les fêtes de fin d'année, la demande commence progressivement à faiblir, puisque Noël est passé et les cadeaux ont déjà été faits aux proches. Exceptionnellement, cette fois-ci, la demande pour le premier trimestre de 2021 devrait être en hausse d'après la banque d'investissement Cohen, en effet les analystes prévoient une croissance des ventes de 38%. Initialement, ils avaient prévu qu'Apple vendrait 47 millions d'iPhone en seulement 3 mois, vu la tendance actuelle avec les derniers modèles, Cohen a revu ses prévisions et annonce maintenant qu'Apple pourrait vendre jusqu'à 51 millions d'iPhone.



Avec les iPhone 12 qui attirent toujours plus de consommateurs (grâce à l'ajout du modem 5G) et l'attractivité des prix moins élevés pour les anciennes générations d'iPhone, il ne fait aucun doute qu'Apple risque de nous surprendre pendant encore pas mal de temps...

Les analystes de la banque d'investissement expliquent dans le rapport :

Apple connaît une forte demande pour sa gamme d'iPhone 12 et a augmenté ses commandes avec des partenaires d'assemblage pour le premier trimestre 2021. La gamme iPhone 12 s'est avérée être un appareil mobile populaire pour Apple jusqu'à présent, et qui peut maintenir la demande pendant une période considérable.

Cette hausse de 38% des ventes d'iPhone au T1 2020 sera en partie portée grâce aux iPhone 12, les modèles Pro rencontrent beaucoup de succès grâce aux fonctionnalités avancées comme le LiDAR ou encore l'écran Super Retina XDR. Le rapport explique aussi que la firme de Cupertino pourrait fabriquer jusqu'à 96 millions d'iPhone sur la totalité du premier semestre 2021, autant dire que les usines d'assemblages des partenaires d'Apple vont avoir beaucoup de travail...



