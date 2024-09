Les analystes s’attendent à une nouvelle hausse de prix pour Netflix en 2024

Jusqu’où êtes-vous prêt à payer pour avoir accès au gigantesque catalogue de Netflix ? C’est la question que se pose le géant du streaming chaque année à travers ses hausses de prix. Après une multitude de changements dans sa grille tarifaire ces dernières années, des analystes estiment que Netflix devrait continuer à augmenter ses tarifs en 2024. L'abonnement Premium et Standard sans publicité pourraient être concernés par une augmentation de quelques euros !

Vers une nouvelle hausse des prix cette année ?

Wall Street anticipe une nouvelle hausse des tarifs de Netflix pour l’année 2024, suggérant un virage stratégique pour le géant du streaming. Selon les analyses d’UBS, Netflix pourrait voir son chiffre d’affaires bondir de 15 % en 2024, presque le double de la croissance enregistrée en 2023. Cette progression serait principalement alimentée par des augmentations de prix et une montée en puissance des revenus issus de la publicité.



En 2023, Netflix a renforcé ses mesures contre le partage de comptes entre utilisateurs et a éliminé son offre Essentiel en France et dans le reste du monde, indiquant une volonté ferme de maximiser ses revenus par utilisateur. Cette décision s’inscrit dans un contexte où, malgré une augmentation graduelle des tarifs, la plateforme a réussi à conserver une base d’abonnés solide et fidèle, la qualité et l’exclusivité de son contenu semblent jouer un rôle clé dans cette fidélité. Les alternatives comme Disney+, Apple TV+ ou Prime Video n’arrivent pas à fidéliser autant leurs abonnés que le fait Netflix, c’est en partie pour cela que les hausses de prix sont plus rares que chez Netflix.

UBS prévoit également une croissance soutenue du nombre d’abonnés à Netflix, en dépit d’un ralentissement général observé dans le secteur du streaming, avec un passage de 21,6 % en 2023 à 10,1 %. Ce phénomène reflète la position dominante de Netflix sur le marché, perçu comme un service de streaming “intouchable” où l’élasticité de la demande semble défier les lois traditionnelles du marché. Les analystes de Wall Street estiment que Netflix dispose d’une marge de manœuvre considérable pour augmenter ses prix sans risquer de perdre ses abonnés.



La dernière décennie a été marquée par une stratégie d’expansion agressive de la part de Netflix, visant à élargir sa base d’abonnés à travers le monde. Aujourd’hui, l’entreprise semble réorienter ses priorités vers l’accroissement de sa rentabilité. Cette nouvelle orientation stratégique pourrait se traduire par une augmentation des tarifs, une présence accrue de la publicité et, potentiellement, une légère réduction de l’investissement dans le contenu original. Cette évolution pose des questions sur l’équilibre à trouver entre la maximisation des profits et la préservation de la qualité du service offert aux consommateurs.



Netflix se prépare à une année 2024 potentiellement lucrative, où la fidélité de ses abonnés sera mise à l’épreuve face à des tarifs en hausse. La capacité de l’entreprise à maintenir son avance dans un marché de plus en plus saturé et compétitif sera cruciale pour sa croissance future.



Source