Sports Sports : le jeu de Netflix pour les JO 2024 de Paris

Les Jeux Olympiques ont toujours été une grande source d'inspiration pour les créateurs de jeux vidéo et, cette fois, pour Paris 2024, Netflix n'a pas hésité à proposer sa vision avec Sports Sports, un jeu d'arcade très sympathique. Bien évidemment, tout cela est réservé aux abonnés à la plateforme de streaming, via son catalogue Netflix Games.

Découvrez "Sports Sports"

Courez, nagez, lancez, soulevez et sautez jusqu’au sommet du classement dans ce jeu de compétition sportive d’arcade. Réussirez-vous à battre les meilleurs athlètes ?

En quête de victoire

Découvrez une collection de mini-jeux bien connus et retrouvez l'excitation de vos sports préférés, que ce soit sur piste, dans l'eau, ou ailleurs. Le tout en pixel-art, un petit côté rétro qui n'est pas pour nous déplaire.



Choisissez votre mode de jeu : participez à un match d’entraînement rapide, à un championnat en plusieurs épreuves, ou affrontez des joueurs en multijoueur. À chaque compétition, marquez des points pour grimper dans le classement mondial. Classique mais toujours aussi efficace pour motiver les joueurs.

Les disciplines

Au total, vous allez devoir vous essayer à 12 sports différents, de l’athlétisme à la natation, en passant par le tir à l’arc et l’haltérophilie, avec de nouveaux sports à venir dixit les développeurs.

Sprint

Haies

Relais

Saut en longueur

Triple saut

Javelot

Lancer du poids

Marteau

Tir à l'arc

Natation

Haltérophilie

Gagnez des médailles

L'objectif est évidemment de remporter des médailles dans des tournois qui combinent à chaque fois plusieurs disciplines. Si vous préférez une action rapide pour entraîner vos réflexes, créez votre propre liste de sports favoris avec le mode Partie rapide.



Le plus intéressant reste le mode multijoueur local pour se tirer la bourre entre amis, avec de très probable fous-rires à la clé !

Un jeu accessible

Les commandes simples et intuitives, accompagnées de guides pas à pas, rendent le jeu accessible aux débutants. Il est même possible de personnaliser ses athlètes.



Comme tous les jeux du genre, une pensée pour un certain Track & Field sur PS1, tout ce que vous avez à faire est de taper. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Selon l'épreuve, vous devrez taper au bon moment et au bon rythme pour gagner en vitesse, franchir des obstacles ou glisser dans l'eau. Dans des épreuves comme le tir à l'arc, par exemple, adaptez votre visée à la direction du vent avant de faire voler votre flèche.

L'haltérophilie, en revanche, requiert un peu de concentration et une série de tapes rapides pour progresser dans chaque partie de l'ascenseur à plusieurs étages. Certaines étapes requièrent des tapes, d'autres des glissements, pour vous tenir en haleine. Si vous ne parvenez pas à remplir le compteur avant la fin du temps imparti, vous commettez une faute, quel que soit le nombre d'étapes que vous avez franchies.



De tous les jeux, la course à pied est sans doute le plus facile à prendre en main. Touchez chaque côté de l'écran aussi vite que possible pour sprinter. Gardez le rythme et vous obtiendrez un coup de pouce qui vous permettra peut-être de devancer vos adversaires sur la ligne d'arrivée. Le plus difficile est de partir au bon moment.

