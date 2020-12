Elle fait tourner l'émulateur Yuzu pour la Switch sur Mac M1

Medhi Naitmazi

Les fans de Mario qui ont le dernier Mac M1 peuvent avoir le sourire puisqu'une développeuse du nom de Sera Tonin Brocious - ou @daeken sur Twitter - a réussi à émuler les jeux Nintendo Switch sur les nouveaux ordinateurs Apple Silicon, avec une démonstration de Super Mario Odyssey à la clé.

Un premier pas prometteur pour l'émulateur Yuzu de Nintendo Switch

La développeuse a pu réaliser cet exploit avec l'émulateur open-source Yuzu que l'on a déjà évoqué sur le blog. Ce programme utilise Vulkan, une API graphique 3D haute performance. L'implémentation n'est pas parfaite en raison des limitations de MoltenVK, une bibliothèque d'exécution qui mappe Vulkan au framework graphique Metal d'Apple sur macOS et iOS.



Les captures d'écran montrent Super Mario Odyssey fonctionnant sur un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 exécutant macOS 11.0.1. Cela est possible car les processeurs des Mac M1 et Nintendo Switch sont tous deux basés sur l'architecture du britannique Arm. On pourrait même voir Yuzu sur iOS et iPadOS.

Is this Super Mario Odyssey running under virtualization on my M1 Macbook Pro? Yes. Yes it is. 😊 pic.twitter.com/AcgiEkVEyU — Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020



Dans un autre tweet, Sera a déclaré que le "grand obstacle" était le support approprié de Metal, notant que la mise en œuvre actuelle de MoltenVK se traduisait par des "performances médiocres". Et bien qu'il n'y ait pas encore d'instructions pour le public, c'est un accomplissement plein d'espoir, et un autre exemple des nouvelles capacités libérées par les puces Apple Silicon. Sera note dans une réponse que «si Hypervisor.framework est un jour rendu disponible sur iOS, le portage serait plutôt indolore ». Hypervisor.framework est le même framework qui a initialement permis à un développeur de virtualiser avec succès Windows ARM sur Apple Silicon.



Dans tous les cas, je vous encourage à visionner la vidéo qui montre Super Mario Odyssey fonctionnant sous macOS. Dès le début du jeu, vous verrez par contre les limitations techniques. Le développeur a également installé The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur macOS et assure pouvoir tester plus de titres. De plus, les Joy-cons sont utilisables. Bravo !