Spotify : Jul fait le meilleur démarrage mondial avec « Loin du Monde »

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

On ne peut le nier, notre pays compte un certain nombre d'artistes, compris ou incompris, dans divers domaines à commencer par la musique. S'il y en a bien un qui semble incompris par une grande partie de la population, c'est le rappeur marseillais Jul.



Et pourtant, celui-ci n'en finit plus d'exploser les chiffres à chaque sortie d'album, décrochant de nombreuses récompenses physiques et digitales. Encore très récemment, avec l'arrivée de « Loin du Monde », l'OVNI a fait une prouesse impressionnante : celle du meilleur démarrage mondial sur Spotify.

Jul casse un nouveau record sur Spotify

Avec son album Loin du monde, nous pouvions nous attendre une nouvelle fois à de très beaux chiffres pour le rappeur Jul, mais il semblerait que celui-ci ait une nouvelle fois surpris tout le monde. En effet, l’artiste marseillais a sorti son 15ème album studio le 18 décembre dernier, avec quelques têtes d'affiche en featuring dont SCH, Wejdene ou encore Luciano.



Avec 11 119 "ventes" digitales, le rappeur a réussi à battre un record sur Spotify pour ainsi devenir le meilleur démarrage mondial. Une distinction impressionnante pour le jeune homme, qui continue d'affoler les compteurs et prend une tout autre dimension.

