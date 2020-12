Apple Pay Transport Express est compatible avec la carte de transport Jiansu

Julien Russo

Quand on vous parle d'Apple Pay vous pensez aux paiements sans contact en magasin ou les paiements en ligne sur votre Mac. Mais... Apple Pay ça marche aussi pour prendre les transports en commun, dans beaucoup de pays dans le monde, les utilisateurs Apple ont maintenant le réflexe de prendre leur iPhone et/ou leur Apple Watch et de passer les portiques du métro grâce à la puce NFC !

Apple Pay Transport Express fonctionne dans la région de Xuzhou

On en rêve en France... Imaginez prendre votre bus, le métro ou le tramway avec votre iPhone ou en passant votre Apple Watch près du lecteur de NFC.

Si on est encore loin de cette habitude quotidienne, dans certaines villes en Chine, au Japon, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, on n'a pas attendu pour proposer cette nouveauté aux voyageurs !



La liste des entreprises qui propose cela à leurs usagers s'allonge de mois en mois et c'est désormais du côté de la Chine qu'une nouvelle ville propose d'utiliser Apple Pay Transport Express. Il s'agit de la ville de Xuzhou, avec plus de 8 millions d'habitants et beaucoup de touristes (hors période de pandémie), Xuzhou propose depuis le 23 décembre à tous les usagers de ses transports en commun de payer leur trajet avec leur iPhone et/ou leur Apple Watch.

Dès que Apple Pay Transport Express sera disponible en France, il vous faudra avoir un iPhone 6 ou un modèle ultérieur avec iOS 14.

Pour passer les portiques avec votre Apple Watch, il vous faudra une Series 3 minimum avec watchOS 7 ou une version ultérieure.



À l'heure actuelle, vous pouvez profiter d'Apple Pay Transport Express à :

Pékin

Shanghai

Xuzhou

Hong-Kong (via la carte Octopus)

Japon (via la carte Suica ou PASMO)

Londres (via TfL)

Chicago (via la carte Ventra)

Los Angeles (via la carte TAP)

Portland (via la carte Fastpass)

Washington DC (via la carte SmarTrip)

Si vous êtes en voyage dans l'une de ces villes, il vous faudra sortir l'iPhone de votre poche, placer le haut de votre iPhone à proximité du lecteur de puce NFC, patienter jusqu'à ressentir une vibration puis éloigner votre iPhone quand la mention OK apparait sur l'écran avec une coche.

Avec l'Apple Watch c'est tout aussi simple, approchez l'écran de votre montre connectée près du lecteur de puce NFC, patientez jusqu'à ressentir la vibration et vous verrez la mention OK avec une coche.

Contrairement aux paiements en magasin ou en ligne, vous n'avez pas besoin de vous authentifier via un code, Face ID ou Touch ID !



