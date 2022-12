Les transports en commun lyonnais (TCL) prennent en charge Transport Express d'Apple Pay

La TCL est plus innovante et moderne que la RATP en Île-de-France ? Ce n'est pas de la fiction, mais bien une réalité. Le réseau de transport en commun lyonnais vient d'adhérer au Transport Express propulsé par la fonctionnalité Apple Pay. Grâce à cet accord avec Apple, les utilisateurs d'iPhone vont pouvoir utiliser leur iPhone pour payer leur trajet en bus, métro et tramway. Une grande avancée dans les moyens de paiements sur ce réseau de transports !

TCL active Transport Express d'Apple Pay

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple qui habitent dans la région lyonnaise, il est désormais possible de payer ses trajets avec Apple Pay au cas où vous ne payez pas d'abonnement mensuel. Le fonctionnement est simple, le Transport Express dans Wallet fonctionne en homogénéité avec votre carte bancaire qui devra bien évidemment être enregistrée pour des paiements Apple Pay.



Le Transport Express est assez différent comparé à une transaction chez un commerçant, il vous suffit d'approcher votre iPhone d'un lecteur de carte de transport et de passer le portique. Aucune vérification Face ID ou Touch ID n'est requise afin de fluidifier les passages si vous avez beaucoup de monde derrière vous, ce qui est souvent le cas en début et fin de journée.

L'autre particularité du Transport Express de Wallet, c'est qu'il est possible d'acheter un ticket même si votre iPhone n'a plus de batterie. Apple a prévu un "mode de réserve" à partir des iPhone XS/XR et SE 2, même si votre iPhone vous affiche 0% de batterie, Transport Express fonctionnera toujours pour vous permettre de vous déplacer. Bien sûr, cela a une limite dans le temps, Apple a annoncé que le mode réserve était capable de fonctionner jusqu'à 5 heures après l'épuisement de votre iPhone.

Comment activer Transport Express ?

Normalement, la fonctionnalité est automatiquement activée. Si ce n'est pas le cas, direction l'application Wallet de votre iPhone :

Sélectionnez la carte bancaire que vous avez enregistrée Appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran Appuyez sur Données de la carte Appuyez sur Réglages de Transport express s'il est marqué "non" au-dessus.

iOS vous redirige immédiatement vers l'application Réglages de votre iPhone pour sélectionner la carte bancaire que vous souhaitez pour utiliser Transport express (au cas où vous en avez enregistré plus d'une). Si vous n'avez qu'une CB enregistrée, vous devrez juste mettre oui ou non à la fonctionnalité.



Il n'y a plus qu'à attendre que la RATP et la SNCF proposent la même approche pour les bus, métro, transilien, tramway et RER en Île-de-France. Ajoutons à cela le Navigo dans le Wallet et les utilisateurs Apple seront les plus heureux !

Attirer l'attention du nouveau PDG de la RATP sur Twitter est peut-être une bonne idée... Enfin, on dit ça, on dit rien.



