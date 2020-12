Le HomePod Mini est compatible avec le chargeur 18 W

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Bonne nouvelle pour les possesseurs du HomePod mini puisque tvOS 14.3 permet désormais l'utilisation de chargeurs 18W. Sur Reddit, on trouve de nombreux témoignages qui confirme le changement apporté par la mise à jour d'Apple. signalent sa compatibilité avec les chargeurs de 18W.

18 W au lieu des 20 W minimum

Avant cette mise à jour, le HomePod Mini nécessitait un adapteur secteur de 20W minimum pour fonctionner. C'est même ce qui est encore indiqué sur la fiche d'assistance. Apple fournit d'ailleurs la prise dans la boite, alors qu'elle l'a retiré des iPhone, pourtant vendus bien plus chers.



Si vous utilisiez un chargeur moins puissant comme un modèle 18 W, l'enceinte affichait alors une lumière orange. Mais ce n'est plus le cas avec la mise à jour tvOS 14.3 du 15 décembre. Une bonne nouvelle qui permet par exemple de récupérer le chargeur 20 W pour renflouer son iPhone plus rapidement et s'acheter un petit chargeur moins cher pour l'enceinte.



En revanche, si vous pensiez vous offrir un HomePod Mini, les délais sont toujours très longs avec des livraisons annoncées en février pour la plupart.