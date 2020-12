L'année 2020 aura été merveilleuse pour les revenus de l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Qui aurait pensé en début d'année que nous serions restés cloîtrés chez nous, loin de nos proches, en télétravail et privés de sortie ? Si 2020 a été plutôt négative, elle a été très bénéfique pour les entreprises qui ont leur activité en ligne. En effet, comme nous avons été contraints de rester à la maison, nous avons multiplié par 2, par 3... Notre activité numérique. Bien évidemment, nos smartphones et tablettes ont été les plus précieux depuis le début de la pandémie et ils nous ont même convaincus d'acheter des applications et d'investir dans des achats intégrés. Un véritable bonheur pour Apple et Google qui se sont gavés de dollars avec la commission de 30% !

Des revenus records sur l’App Store en 2020

L'App Store et le Google Play Store n'ont jamais aussi bien marché qu'en 2020, les deux boutiques d'applications les plus populaires ont généré à Noël et tout le reste de l'année un nombre de téléchargements impressionnants. Le cabinet d'analyse Sensor Tower a communiqué plusieurs chiffres intéressants. D'après la récente étude, les dépenses mobiles le jour de Noël ont représenté 4,5% des dépenses de l'ensemble du mois de décembre 2020.

Les jeux s'en sortent magnifiquement bien avec 295,6 millions de dollars (comparer à 232,4 millions de dollars à Noël 2019), cette évolution peut s'expliquer par l'accélération des ventes de smartphones et de tablettes pour occuper les plus jeunes en période de confinement et de couvre-feu.

D'après Sensor Tower, le jeu qui a rencontré le plus de succès en cette fin d'année c'est Honor of Kings, le jeu qui appartient à l'entreprise chinoise Tencent a réussi à générer environ 10,7 millions de dollars de dépenses grâce aux achats intégrés.

Aux États-Unis, le 25 décembre (en seulement 24 heures), il y a eu près de 130 millions de dollars dépensés dans les deux boutiques d'applications. Cela représente une croissance de 38,7% par rapport au 25 décembre 2019.

L'étude explique :

Comme sur les marchés mondiaux, les jeux mobiles ont généré le plus de revenus aux États-Unis, passant de près de 69 millions de dollars en 2019 à 87,2 millions de dollars. Les applications hors jeu ont augmenté de 72,2 %, passant de 24,8 millions de dollars à 42,7 millions de dollars ce Noël, le divertissement étant en tête avec 9,6 millions de dollars générés ou 22,5 % de toutes les dépenses hors jeu.

Roblox était le meilleur jeu mobile aux États-Unis, avec des dépenses de consommation qui ont augmenté de 40,4 % en glissement annuel, passant de 4,7 millions de dollars à 6,6 millions de dollars ce Noël. Disney+ était la meilleure application hors jeu pour les dépenses de consommation, générant 2,6 millions de dollars aux États-Unis, soit une hausse de 44,4 % par rapport à 1,8 million de dollars en 2019.

Et pour 2021 ?

Le marché des applications ne se fatigue jamais... Plus il y aura de smartphones et de tablettes en circulation et plus l'App Store et le Google Play Store continueront à générer des revenus colossaux. La pandémie est une bonne chose pour le business des applications, plus les gens restent chez eux, plus ils passent de temps sur leurs appareils et plus ils sont susceptibles d'acheter des applications.

En 2020, les deux boutiques d'applications ont généré plus de 100 milliards de dollars de dépenses. L'année prochaine ne sera peut-être pas aussi bonne, mais tant que le Covid est là, Apple et Google n'ont rien à craindre !



Source