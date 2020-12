Cdiscount vous propose de revendre vos cadeaux de Noël

Revendre un cadeau de Noël qu'on a reçu est quelque chose de très courant après les fêtes de fin d'année. Si tout le monde connait Leboncoin, cette année un gros concurrent a décidé de faire du bruit sur le marché de l'occasion, il s'agit de Cdiscount qui vous propose de poster une petite annonce sur son site et de procéder à une transaction entièrement sécurisée !

Cdiscount Occasion : la solution après Noël

Quand on parle de Cdiscount, on pense à un site plein de bons plans avec des services similaires à Amazon Prime. Cette année, Cdiscount a décidé de s'investir sur le marché de l'occasion et de profiter de la tendance de la revente des cadeaux de Noël. Selon une étude de Kantar, environ 7.3 millions de Français prévoient de revendre leurs cadeaux en fin d'année, cela est en progression de +1% par rapport à l'année dernière et +6% par rapport à 2018.

Pourquoi revendons-nous ce qu'on nous offre pour Noël ?

Très souvent on reçoit des cadeaux qui ne nous correspondent pas, par exemple chez iPhoneSoft on est passionné des produits Apple, c'est certain qu'on pourrait mal le prendre si on nous offrait le Samsung Galaxy S20. Par politesse on ferait un grand sourire, on remercierait la personne et on s'empresserait de le mettre en vente sur internet.

Ce qui est aussi très populaire sur le marché des reventes de cadeaux, ce sont les vêtements. Il vous est forcément déjà arrivé de recevoir un pull, une veste ou même un jean qui n'est pas à votre taille !



Aujourd'hui, quand vous passez par des sites de petites annonces sur internet, vous postez les photos de votre produit, la description et vous mettez un prix. Une fois que vous réceptionnez un appel, vous donnez rendez-vous à l'acheteur et celui-ci vous retrouve dans un lieu public (ce qui est recommandé).

Avec la crise sanitaire et les distensions sociales, Cdiscount a eu l'idée de proposer la revente des cadeaux par l'intermédiaire de son réseau partenaire de point relais.

Le principe est simple, vous avez juste à vous rendre sur occasion.cdiscount.com, de cliquer sur le bouton "vendre un produit" puis de vous connecter avec votre compte Cdiscount.

Une fois que vous êtes authentifié, vous allez pouvoir poster votre annonce !



Dès que tout est validé et que l'acheteur est trouvé, Cdiscount va vous inviter à emballer ce que vous vendez pour le déposer dans un point relais de votre choix avec une étiquette d'expédition (que va vous fournir Cdiscount).

L'argent est après viré directement dans votre porte-monnaie.

Dans le sens contraire, le processus est tout aussi sécurisé puisque l'acheteur recherche le produit qui l'intéresse, prend contact avec vous, procède à un paiement sécurisé en ligne et le reçoit dans le point relais de son choix. Difficile de faire plus simple...



Les avantages d'un tel système sont nombreux.

Premièrement, vous allez donner une seconde vie à votre cadeau de Noël, si vous ne l'aimez pas, peut-être que quelqu'un d'autre va l'adorer.

En tant qu'acheteur, vous allez pouvoir acquérir un produit quasiment neuf (puisqu’offert récemment) et faire une giga économie !

Le processus de Cdiscount occasion est entièrement sécurisée de A à Z. En plus, comme on n'est jamais à l'abri de tomber sur une personne malintentionnée vous pouvez demander de l'assistance à Cdiscount, un service dédié a été prévu pour ce type de transaction.



Ne gardez pas votre cadeau de Noël au fond du placard, vendez-le !