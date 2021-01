Le Pass Navigo dans l'iPhone à partir de février

Hier à 20:32 (Màj hier à 20:59)

Guillaume Gabriel

6

Enfin ! C'était attendu depuis longtemps du côté des usagers parisiens, et l'officialisation en bonne et due forme arrive à grands pas : à partir de février, il sera possible d'acheter des tickets Navigo sur les iPhone, mais également de recharger son abonnement et de l'utiliser pour franchir les barrières, comme c'est déjà le cas du côté d'Android.



Il faut dire qu'Apple est très contraignant à ce niveau-là et ferme ses puces NFC, sauf avec des autorisations exceptionnelles.

Il sera possible de transports ses tickets Navigo sur iPhone

Voilà qui devrait réjouir les Parisiens adeptes des transports en commun ! Selon nos confrères du Parisien, il sera donc possible d'acheter des tickets et des abonnements via son iPhone, marquant ainsi une grande étape pour la RATP. Ce n'est pas tout, puisque les utilisateurs pourront également se servir des smartphones à la Pomme pour les valider, même si celui-ci est éteint, grâce à la réserve d'énergie mise en place depuis l'iPhone XS.



Jusqu'à présent, cette prouesse n'était réservée qu'aux smartphones Android à cause d'un entêtement de la part d'Apple à ne pas ouvrir son NFC à ces fameux services. De nouvelles informations arriveront certainement prochainement et nous permettront de savoir comment cette fonctionnalité a été mise en place avec Apple, une première en France.



Source