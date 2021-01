Huawei 50 Pro : une image supposée du smartphone en fuite

Alors que les altercations avec les États-Unis n'en finissent plus, Huawei continue de développer ses smartphones malgré les chutes importantes des parts du marché. Il faut dire qu'en étant privé des services Google et d'Android, le constructeur chinois n'inspire pas les pays européens.



Cependant, la sortie du 50 Pro est une réalité prochaine et on s'attend à un téléphone toujours aussi performant tout en mettant à jour le système d'exploitation HarmonyOS. Seulement, sur le web, il semblerait qu'une fuite ait eu lieu et qu'une image du supposé smartphone soit en ligne.

Le Huawei 50 Pro se montre avant l'heure

L'image provient du très sérieux @OnLeaks sur Twitter, qui a déjà été à la tête de plusieurs leaks de smartphones. Selon les premiers éléments, le téléphone embarquerait un écran de 6,6 pouces et des bordures très fines tandis qu'à l'avant, Huawei se concentrait que d'un capteur selfie contre deux sur le précédent modèle.



Concernant la firme chinoise, l'année 2021 risque d'être encore plus complexe puisque de nouvelles sanctions sont désormais appliquées comme notamment le fait de devoir demander l'autorisation au gouvernement américain si Huawei veut collaborer avec une entreprise locale.



Le problème, c'est que le processeur Kirin provient des États-Unis, et que la firme va peut-être devoir chercher ailleurs.