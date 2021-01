WhatsApp force les clients à partager leurs données avec Facebook (+tuto)

Il y a 4 heures

Alban Martin

WhatsApp a mis à jour discrètement ses conditions de service et sa politique de confidentialité de manière à permettre le partage d'une quantité importante de données utilisateur avec Facebook, la société mère de WhatsApp. Et les clients commencent à être menacés... Nous vous proposons également un tuto pour supprimer votre compte WhatsApp.

WhatsApp ne va pas se faire des amis

Le forum XDA Developers rapporte que certains clients de WhatsApp sont désormais accueillis par une popup après l'ouverture de l'application les informant des changements imminents liés au traitement des données, aux services hébergés de WhatsApp pour les entreprises et de la manière dont WhatsApp s'associera bientôt à Facebook pour une intégration beaucoup plus approfondie avec ce dernier.

Les informations que nous partageons avec les autres sociétés Facebook comprennent les informations d'enregistrement de votre compte (telles que votre numéro de téléphone), les données de transaction, les informations relatives aux services, les informations sur la manière dont vous interagissez avec les autres (y compris les entreprises) lors de l'utilisation de nos services, les informations sur les appareils mobiles, votre adresse IP et peut inclure d'autres informations identifiées dans la section Politique de confidentialité intitulée "Informations que nous recueillons" ou obtenues sur notification à votre intention ou sur la base de votre consentement.

Facebook dit que les données partagées seront utilisées pour « comprendre comment les services sont utilisés», «améliorer les services», «faire des suggestions pour vous», «personnaliser les fonctionnalités et le contenu» et «afficher des offres et des publicités pertinentes dans les produits de la société Facebook».



En appuyant sur «J'accepte», vous acceptez les nouvelles conditions et la politique de confidentialité, qui entreront en vigueur le 8 février 2021. Après cette date, vous devrez accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser WhatsApp.





Cet impératif ne va pas faire que des heureux, au lendemain de la découverte des pratiques peu scrupuleuses de Messenger du même Facebook.

Désormais, les personnes qui ne souhaitent pas partager les données de leur compte WhatsApp avec Facebook n'ont d'autre choix que de cesser d'utiliser le service après le 8 février.

Comment supprimer définitivement votre compte WhatsApp

Étape 1 : Lancez WhatsApp sur votre iPhone.

Étape 2 : Appuyez sur Paramètres et accédez à la section Compte.

Étape 3 : Choisissez Supprimer mon compte.

Étape 4 : Entrez votre numéro de téléphone au format international complet pour continuer.

Étape 5 : Terminez le processus en appuyant sur Supprimer mon compte en bas.

Étape 6 : Vous pouvez maintenant supprimer WhatsApp de votre iPhone.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger