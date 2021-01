Bientôt Bourse+, Podcasts+ et Mail+ dans Apple One ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

4

Une gamme de nouveaux produits pourrait venir s'ajouter à Apple One d'après les analystes de Loup Ventures. Ils évoquent les offres "Podcasts+", "Stocks+" et "Mail+". Une manière d'attirer bien évidemment plus de clients sur la partie service qui est déjà très profitable. Mais il est aussi question de Maps+ et Health+.

Publicité

Déjà du nouveau dans Apple One ?

Les services d'abonnement d'Apple sont de plus en plus importants pour son modèle commercial et représentent désormais presque la taille d'une entreprise du Fortune 50 en termes de chiffre d'affaires, augmentant de 16% en 2020 pour atteindre 53,7 milliards de dollars. Loup Ventures souligne que Spotify a accumulé 144 millions d'abonnés payants sur une période de 14 ans, tandis qu'Apple Music a accumulé 85 millions d'abonnés payants en seulement 5 ans. Cela illustre la puissance des services basés sur les applications par défaut d'après les analystes.



Loup Ventures affirme qu'il y a de la place pour un certain nombre d'ajouts dans Apple One, le bundle de services. Les nouveaux abonnements pourraient à leur tour contribuer à la croissance et à l'adoption des produits et services d'Apple.

Podcasts+

Podcasts+ serait un niveau supplémentaire dans l'application Podcasts existante, offrant une sélection d'émissions premium exclusives. Spotify est passé de manière agressive aux podcasts, acquérant les droits exclusifs d'émissions populaires et les supprimant d'autres services. Podcasts+ permettrait à Apple de récupérer un peu de terrain qui est également convoité par Amazon qui a chipé Wondery à la firme à la pomme.



Selon le rapport, Podcasts+ devrait être intégré à Apple One ainsi qu'à Apple Music, sans frais supplémentaires pour les abonnés payants existants. Les podcasts premium contribueraient également à susciter un intérêt supplémentaire tout en générant des revenus récurrents à forte marge.

Stocks+

Stocks+, ou Bourse+ en français, pourrait s'appuyer sur le mouvement vers les finances personnelles initié avec Apple Pay puis Apple Card. La société de Tim Cook pourrait reproduire le succès d'Apple Card et proposer des comptes de courtage simples, privés, sécurisés et à bas coûts. Des services de trading similaires à Robinhood ou Degiro.

Publicité

Mail+

Enfin, Mail+ pourrait être le premier service Apple lié à la productivité personnelle. S'inspirant de services existants tels que Invisible et Calendly, Mail+ pourrait offrir une gestion, une automatisation et une planification avancées de la boîte de réception.

Maps+ et Health+

Le rapport présente également provisoirement deux services supplémentaires intitulés «Maps+» et «Health+», mais fournit beaucoup moins de détails sur les formes qu'ils pourraient prendre. Maps+ pourrait être fortement intégré dans la rumeur Apple Car. Health+ pourrait exploiter les données qu'Apple recueille actuellement via son application Santé et présenter une offre qui se déplace vers la télémédecine.



La clé de tout nouveau service Apple, explique le rapport, est un haut niveau d'intégration. Apple Fitness+ sert d'étude de cas sur la façon dont un service Apple peut se déplacer dans un nouveau marché et offrir un produit que les concurrents ne peuvent pas égaler en raison d'une intégration profonde avec des produits et services existants, tels que l'Apple Watch, l'iPhone et autre iPad.