5G en France : un lancement en retard d'un an et demi selon le PDG d'Orange

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

La 5G a été lancée en France il y a quelques semaines maintenant dans quelques villes, et bien que cela soit une bonne nouvelle pour nous autres, il semblerait que la nouvelle norme ait un train de retard. C'est en tout cas ce que prétend Stéphane Richard, PDG d'Orange, qui affirme que cette dernière aurait dû voir le jour un an et demi en arrière.



Ce décalage serait notamment dû à une « écologie punitive » qui aurait touché les opérateurs français.

Stephane Richard souligne le retard de la 5G en France

Nous ne sommes en effet pas vraiment en avance dans le déploiement de cette technologie. La France part avec près d’un an et demi de retard dans le déploiement de la 5G. Il est difficile de savoir aujourd’hui si elle le rattrapera.

Les mots sont cassants de la part du PDG d'Orange lorsqu'il évoque le retard de la 5G en France qui, selon lui, "fait les frais d’une certaine écologie punitive, qui vilipende une consommation excessive que favoriseraient téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs".

Ce n’est sans doute pas un hasard si les antivaccins sont bien plus nombreux en France qu’ailleurs dans le monde.

L'homme rajoute que Orange a déjà activé la nouvelle norme dans 160 villes. Et le calendrier 2021 s’annonce chargé chez Orange comme ailleurs avec une couverture nationale à la fin de l’année.