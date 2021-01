Apple va corriger le Bluetooth sur les Mac M1 avec macOS 11.2

Apple travaille sur un correctif pour un bug du Bluetooth apparu dans macOS 11 Big Sur quand il tourne sur des Mac équipés de la puce M1. Ce problème qui provoque la déconnexion aléatoire des périphériques, notamment les claviers et les souris.

macOS 11.2 en approche pour les Mac M1

Depuis la sortie des Mac mini M1, des MacBook Pro M1 et des MacBook Air M1, les utilisateurs rencontrent des problèmes pour connecter leurs appareils Bluetooth à cause de la nouvelle architecture Apple Silicon. Le problème, qui entraine des déconnexions et même empêche le fonctionnement de certains matériels, affecte à la fois les périphériques tiers et les accessoires Apple, tels que le Magic Keyboard.



Bien qu'il soit possible de réinitialiser le Bluetooth dans macOS Big Sur, rien ne garantit que cela résoudra le problème de connectivité en question.



Dans un tweet de Ian Bogost de The Atlantic, on apprend qu'Apple est conscient qu'il y a des problèmes de connectivité et qu'elle ravaille sur une solution. Bogost affirme que Apple lui a dit qu'un correctif macOS est en cours et à venir à tout moment. Mais aucune date de sortie n'a été évoquée.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.



(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.) — Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021



Apple teste actuellement macOS Big Sur 11.2 en version bêta, ce qui serait l'occasion parfaite pour la distribution de ce correct, mais il est également possible qu'une mise à jour distincte soit publiée dans le cadre d'une mise à jour plus petite comme macOS 11.1.1.



Pour le moment, les utilisateurs doivent trouver des solutions de contournement temporaires, y compris l'utilisation de dongles Bluetooth supplémentaires pour contourner la puce intégrée de la firme. Le plus problématique semble d'ailleurs le Mac Mini.