Apple publie la seconde bêta de macOS Big Sur 11.2, watchOS 7.3 et tvOS 14.4

Julien Russo

Quand Apple lance de nouvelles bêtas ce n'est pas que l'iPhone et l'iPad qui sont servis, mais c'est l'ensemble des appareils Apple qui ont le droit à leur bêta ! Après avoir mis en ligne la seconde bêta d'iOS 14.4 et d'iPadOS 14.4, Apple a aussi mis à disposition la bêta 2 de macOS Big Sur 11.1, watchOS 7.3 et tvOS 14.4. Sans surprise, c'est exclusivement réservé aux développeurs (pour ce soir).

À vos téléchargements !

Si vous faites partie du programme de développeurs d'Apple, vous avez plusieurs bêtas qui n'attendent qu'à être testés. Les Mac, Apple Watch et Apple TV éligibles peuvent installer la seconde bêta de leur dernier OS.

Pour macOS Big Sur 11.2, Apple ne mentionne pas les nouveautés et/ou améliorations. Vous pouvez télécharger la seconde bêta directement dans les Préférences Système de votre Mac puis Mise à jour de logiciels.



En ce qui concerne watchOS 7.3 bêta 2, il y a une nouveauté majeure qui vient de débarquer. Apple propose un nouveau paramètre intitulé "Time to Walk", les utilisateurs peuvent désormais envoyer des entraînements de l'application "Watch" de leur iPhone vers leur Apple Watch. La montre connectée se chargera de télécharger les fichiers quand elle sera à proximité de votre iPhone et connecté à son chargeur.

Pour télécharger la bêta 2 de watchOS 7.3, rendez-vous dans l'app dédiée sur votre iPhone puis dans Général et Mise à jour logicielle, si votre profil est bien celui d'un développeur, la nouvelle version s'affichera. Dans le cas contraire, l'application vous informera que vous possédez la dernière version de watchOS.



Dernière bêta disponible ce soir, c'est la seconde bêta de tvOS 14.4 !

Les développeurs qui possèdent une Apple TV peuvent dès maintenant installer cette nouvelle version.

Pour cela, rendez-vous dans les réglages de l'appareil !

Au niveau des nouveautés et améliorations, c'est silence radio de la part d'Apple.