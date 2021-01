Galaxy S21 : Samsung confirme le retrait de l'adaptateur secteur

On le dit souvent, mais certainement pas assez... "Apple commence et la concurrence suit les bonnes idées du géant californien" ! Pour la première fois de l'histoire, l'iPhone a vu son adaptateur secteur et ses EarPods être supprimés du packaging. Si cela a créé une polémique et les moqueries de Samsung, la firme sud-coréenne a finalement décidé elle aussi de suivre le même chemin qu'a pris Apple.

C'est confirmé, l'adaptateur secteur ne sera pas livré avec le Galaxy S21

Des rumeurs l'affirmaient depuis plusieurs semaines, c'est désormais officialisé dans une communication de Samsung qui a fuité. Le Galaxy S21 (qui va prochainement être disponible aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde) sera livré sans chargeur.

Samsung s'engage à livrer le câble USB-C qui permettra de transférer des données d'un PC/Mac vers votre S21 et aussi de le recharger. Tous les clients Samsung sont invités à réutiliser l'adaptateur secteur de leur ancienne génération de Galaxy. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils devront ajouter un supplément lors de la commande pour acheter l'adaptateur secteur, il sera aussi possible de l'acheter une fois le smartphone réceptionné (en cas d'oubli).

Galaxy S21+ 5G est livré avec exactement ce dont vous avez besoin - câble de données et de charge USB Type-C, broche d'éjection et guide de démarrage rapide", est ce que Samsung dira sur son site Web. "Juste une autre façon d'être bon pour l'environnement.

Pour cet important changement dans sa politique, Samsung va mettre en place des signalements lors de la commande du Galaxy S21. Au moment de valider votre panier, vous aurez un message d'avertissement indiquant que l'adaptateur secteur n'est plus inclus. Les vendeurs dans les Samsung Expérience Store ont également été briefés pour informer les clients qu'ils ne trouveront pas d'adaptateur secteur au moment du déballage de leur nouveau S21.

À noter également que les écouteurs filaires sont également retirés, sauf en France où la loi oblige d'inclure un kit mains libres (ce qui est préférable pour passer des appels). Comme Apple l'a fait, la firme sud-coréenne n'aura pas d'autres choix que d'ajouter des écouteurs pour les clients français.

Un discours identique à celui d'Apple

La communication de Samsung sera exactement la même que la firme de Cupertino.

Quand les iPhone 12 ont été commercialisés, Apple a dû répondre à de nombreux clients mécontents qui ne comprenaient pas pourquoi l'adaptateur secteur était supprimé.

Apple a mis en avant l'aspect environnemental et Samsung fera de même. Avec la diminution de la production des adaptateurs secteurs et écouteurs, Samsung va pouvoir préserver l'environnement. Finalement, cela aura un gros impact si d'autres fabricants de smartphones suivent Apple et Samsung !