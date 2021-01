Promo sur le forfait B&YOU 40Go à 12,99€

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Pour contrer Sosh et RED, Bouygues propose deux offres intéressantes sur ses forfaits 4G 40 Go et 100 Go à respectivement 12,99€ et 14,99€ !



Habituellement, ces forfaits sont proposés à 15,99€ et 19,99€ toujours sans engagement. Voilà une grosse réduction pour l’opérateur numéro deux en France qui propose également un forfait 5G à 24,99€.

Publicité

Le forfait 40 Go à 12,99€ / mois chez B&YOU

Pour 12,99€ par mois, B&YOU, la version low-cost de Bouygues propose donc un forfait 4G avec 40 Go d'Internet ainsi que les traditionnels appels / SMS illimités dont 12 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année, c'est ce qu'indique l'opérateur.

Appels/SMS/MMS illimités

40 Go d'Internet dont 12 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

3 mois de Spotify gratuits. Voilà de quoi économiser 29,97€ supplémentaires.

Si vous souhaitez souscrire à cette très belle promotion, rendez-vous sur le site de Bouygues qui propose cette série limitée jusqu'au 19 janvier. N'hésitez pas à demander votre RIO auprès de votre opérateur afin de conserver le même numéro et effectuer la démarche en toute simplicité.