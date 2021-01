ToonMe : l’app pour se transformer en personnage Pixar ou Disney

Corentin Ruffin

De temps à autre, on peut voir certaines applications faire un véritable carton dans le monde entier grâce à leur concept, avec plus ou moins de longévité. La dernière en date ? Une certaine ToonMe (v1.0.1, 64 Mo, iOS 13.6) qui propose à l'utilisateur de se transformer en l'un des personnages de Pixar ou de Disney.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux, où les partages sont de plus en plus fréquents.

ToonMe, déjà le carton de l'année 2021 ?

Vous n'avez pas pu passer à côté si vous trainez sur les réseaux sociaux : vos amis ont certainement partagé une photo d'eux avec une tête de personnage de dessin animé dont le style vous est familier. Mais, d'où vient cette nouvelle tendance ?



Tout simplement d'une application portant le nom de ToonMe, qui propose de changer votre tête avec l'un des personnages de Pixar ou de Disney. Pourtant, il faut savoir que cette dernière n'est pas si récente, puisqu'elle existe depuis 2011 sur l'App Store, et connaît donc un succès à retardement.

Comment ça marche ?

C’est très simple, l'application vous demande de vous prendre en photo ou de glisser une photo portrait existante. L'algorithme va rapidement vous proposer plusieurs résultats avec des styles parfois proche des réalisations Pixar.

Cette application est incroyable, ils seraient parfaits en méchants pathétiques d'un Pixar pic.twitter.com/ZpYsYf5I91 — François Delski (@Delski_Tost) January 12, 2021

Provenant de l'éditeur Vicman LLC, il faut savoir que ce dernier supprime les photos et les résultats "deux semaines après la dernière interaction" et assure ne pas vendre nos informations personnelles. À vous de jouer !

