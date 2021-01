Bons plans iOS : Fisherman Cards Game, Boximize, The Forgotten Room

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Fisherman Cards Game, Boximize, The Forgotten Room. L'occasion d'économiser 38,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Boximize (App, iPhone / iPad, v1.9.1, 36 Mo, iOS 9.0, Mostafa Ashour) passe de 9,99 € à gratuit.

L'application Boximize vous aide à devenir plus organisé et productif en rassemblant des informations importantes au même endroit et en les classant sous forme de notes structurées.



Le design et la simplicité de prise en main font d'elle une application très appréciée !



Les + : Très belle, avec plein de templates

Pour vous organiser Télécharger l'app gratuite Boximize Publicité





Video Compressor Express (App, iPhone / iPad, v1.1.3, 11 Mo, iOS 11.0, Jorge Cozain) passe de 2,29 € à gratuit. Video Compressor Express vous aidera à libérer de l'espace de stockage en un clin d'œil. Choisissez un format vidéo et un niveau de qualité dans le menu des paramètres. Sélectionnez ensuite une vidéo dans votre bibliothèque et appuyez sur pour la compresser.



Une copie compressée de la vidéo sera enregistrée dans votre bibliothèque. L'application vous permet également de compresser des vidéos par lots et de convertir des vidéos tout en préservant leur qualité d'origine.



Les + : Optimisez votre espace Télécharger l'app gratuite Video Compressor Express





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Jeux gratuits iOS :

Starsceptre (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1, 97 Mo, iOS 8.0, Richard Morgan) passe de 2,29 € à gratuit.

Starceptre est un jeu de shoot’em up pixélisé, style rétro. Avec l'air l'un de ces jeux de pixels de 8 ou 16 bits que vous avez adorés en tant que gamin, vous relayerez les mémoires des arcades des années 80 et 90 sur votre iPhone ou iPad.



Et comme tous les classiques, ce jeu est facile à jouer, mais difficile à maîtriser.



Les + : Un beau défi

Clin d'oeil aux classiques du jeu-vidéo Télécharger le jeu gratuit Starsceptre





The Forgotten Room (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 414 Mo, iOS 8.0, Glitch Games) passe de 2,29 € à gratuit. Incarnez l'enquêteur paranormal John «Buster of Ghosts» Murr alors qu'il explore une autre maison mystérieusement effrayante. Cette fois, il parle du cas d'Evelyn Bright, une fillette de 10 ans qui a disparu alors qu'elle jouait à cache-cache avec son père.



Est-ce que John résoudra le mystère de la fille disparue et découvrira ce qui s'est réellement passé dans la pièce oubliée? Connectez-vous dès maintenant pour le découvrir!



Les + : Préparez-vous à frissonner... Télécharger le jeu gratuit The Forgotten Room





Teach Your Monster to Read (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.1, 131 Mo, iOS 8.0) passe de 5,49 € à gratuit.



each Your Monster to Read couvre les deux premières années d'apprentissage de la lecture et complète parfaitement les programmes de phonétique utilisés dans les écoles.



Les + : Apprendre en s'amusant ! Télécharger le jeu gratuit Teach Your Monster to Read





Promotions iOS :

Fisherman Cards Game (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, 66 Mo, iOS 11.0, Ciro Manna) passe de 3,49 € à 1,09 €. Salut marin, ce n'est pas un hasard si vous avez atterri sur mon île.



Si vous recherchez une nouvelle expérience de jeu et que vous n'avez pas peur d'affronter la mer, vous êtes au bon endroit. Naviguez dans les eaux les plus profondes et battez des créatures redoutables et légendaires dans ce fantastique jeu de cartes. Construisez votre deck avec les objets les plus étranges et magiques et conquérez les sept mers pour débloquer le nouveau mode de jeu ! Télécharger Fisherman Cards Game à 1,09 €





The Quest (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v16.0.1, 363 Mo, iOS 8.0, Redshift) passe de 7,99 € à 4,49 €. Un superbe FPS / RPG dessiné à la main dans lequel vous devrez tenter de survivre. Doom a clairement inspiré ce jeu s qui propose de vraies émotions et une belle aventure.



On adore le look et le gameplay. C'est effrayant !



Les + : C'est beau tout en ayant un look rétro

Le scénario Télécharger The Quest à 4,49 €





Apple Knight: Premium Edition (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.1.2, 167 Mo, iOS 10.0, Limitless LLC) passe de 4,49 € à 3,49 €. Apple Knight est un jeu de plateforme de la qualité d'une console adapté aux appareils mobiles. Contrôlez le personnage sans effort, explorez de vastes niveaux remplis de secrets, de quêtes et de butin, et battez des boss difficiles.



Choisissez parmi plusieurs dispositions de contrôle et personnalisez chacune d'entre elles à votre guise - ou jouez avec une manette! Apple Knight est un jeu de plateforme d'action rétro moderne avec des mouvements de personnage fluides et une animation fluide.



Les + : Une merveille de jeu de plateforme Télécharger Apple Knight: Premium Edition à 3,49 €