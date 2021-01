Luca Todesco installe PongoOS sur un Mac M1

Dans le monde du jailbreak, Luca Todesco n'est plus un petit nouveau. Cet éminent membre de l’équipe checkra1n, a déjà réalisé plusieurs exploits en la matière et vient de remettre le couvert avec PongoOS qui tourne désormais sur un Mac M1.

Publicité

Avec deux tweets hier, Todesco a dévoilé les premières images de pongoOS sur un Mac équipé de la puce M1. On y voit le système ainsi que le démarrage entièrement fonctionnel à l'aide de la société Corellium (en conflit avec Apple) :

fully booting now! thanks to @CorelliumHQ and @never_released for assistance pic.twitter.com/lpszsBrjBH