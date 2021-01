Le nouveau patron du marketing d'Apple TV+ est un ancien de Warner Bros

Apple continue de s'entourer de personnes qui ont de l'expérience dans l'univers du cinéma et des services de streaming. Le dernier recrutement en date est un ancien cadre de Warner Bros, JP Richards a été désigné pour gérer la partie marketing d'Apple TV+. Sa principale mission sera de faire connaître les dernières productions originales Apple à ceux qui n'ont pas encore osé souscrire à l'abonnement.

Début novembre 2020, Warner Bros avait pris la difficile décision de supprimer plusieurs emplois, d'après Variety, la proportion de ces licenciements représentait environ 5 à 7% de la main-d'oeuvre de l'entreprise.

Dans les quelques départs, on retrouve JP Richards, malgré de bons résultats et une ancienneté de plus de 6 ans, Warner Bros n'a pas hésité à se séparer de son fidèle collaborateur. Si la fin d'année a été difficile pour l'expert du marketing, Richards a eu la chance de se faire approcher par Apple pour venir travailler chez Apple TV+.

Selon un rapport de Deadline, la firme de Cupertino lui a donné la chance de devenir le responsable de la stratégie marketing cinématographique d'Apple TV+.

Parmi les domaines qu'il a aidé à diriger figuraient le marketing numérique et les médias, la stratégie et le marketing intégré, les partenariats et alliances promotionnels, le contenu créatif, le marketing multiculturel, le contenu de marque et les médias et le marketing / les services créatifs. Pendant son séjour, il a supervisé les campagnes de Wonder Woman, Aquaman, Joker, A Star is Born, IT Chapter 1 et 2, They Shall Not Grow Old, The Lego Movies, The Conjuring Series, Creed et Creed 2. Au cours de sa douzaine d'années chez Universal, il a mené des campagnes numériques pour les franchises The Bourne Identity, Fast & Furious et Despicable Me, entre autres films.