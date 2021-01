Qonto et Sodexo accueillent enfin Apple Pay

Du côté du Pass Restaurant de Sodexo , même son de cloche avec le support d'Apple Pay qui permet au service de rattraper UpDéjeuner, Swile (ex Lunchr), Apetiz et Ticket Restaurant Edenred, qui affichent tous la compatibilité.

Qonto avait annoncé l'ajout d'Apple Pay en février 2020, voilà que le service français spécialisé dans les comptes professionnels pour les petites entreprises, indépendants et autres associations permet de payer avec Apple Pay. Une bonne chose de faite qui complète une offre de grande qualité .

Comme prévu, la néobanque des PME, Qonto, vient de passer à Apple Pay. Mais ce n'est pas la seule application bancaire ou assimilée puisque Sodexo et la Banque Palatine ont également ajouté le support du paiement mobile d'Apple.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.