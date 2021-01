Snapchat teste (enfin) le mode sombre pour iOS

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Enfin, les développeurs de Snapchat (v11.11.0.37, 202 Mo, iOS 10.0) ont sauté le pas, ou presque : ces derniers proposent le mode sombre en test pour un petit nombre d'utilisateurs.



On parle certainement du dernier réseau social à ne pas proposer cette fameuse fonctionnalité qui permet d'atténuer la lumière le soir ou dans des pièces sombres.

Snapchat lance un premier test de mode sombre

Bientôt deux ans qu'Apple a lancé le mode sombre sur iOS, que l'on a connu grâce à iOS 13, et qui permet d'optimiser le confort visuel en conditions de faible éclairage en proposant un fond noir. Snapchat teste enfin la fonctionnalité de son application iOS avec un "très petit pourcentage" d'utilisateurs sur certains marchés.



Comme le note le rapport, le mode sombre sur Snapchat pour iOS est une fonctionnalité recherchée par de nombreux utilisateurs depuis un certain temps, n'expliquant pas un tel retard par rapport à ses concurrents. Le réseau social a confirmé la nouvelle lorsqu'il a été approché par Apple Terminal, déclarant, sans fournir plus de détails, qu'il testait la fonctionnalité avec des utilisateurs sur «seulement quelques marchés».



À l'heure actuelle, nous ne savons pas si la France est concernée par ce test.





Snapchat has dark mode????? pic.twitter.com/1zGRhtgedA — Dan | ia (@kazum0o) January 14, 2021

