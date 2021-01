Beats Flex : les écouteurs ajoutent les coloris bleu et gris

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

En octobre dernier, Beats a élargi sa gamme d'écouteurs sans fil avec le nouveau Beats Flex à 49€. Intégrant la puce W1 d'Apple pour une connectivité transparente avec les appareils Apple, les Beats Flex sont devenus un choix populaire chez les acheteurs à petit budget. Aujourd'hui, Beats élargit encore la gamme Flex avec deux nouvelles options de couleur: Bleu ardent et Gris fumé.

Publicité

Beats Flex 2021

Lorsque les Beats Flex ont fait leurs débuts l'année dernière, ils étaient disponibles en deux options de couleur : le subtil «Noir Beats» et le brillant «Jaune Yuzu». Les nouvelles options de couleur bleue et grise complètent bien la gamme et offrent aux utilisateurs plus de choix.



Pour ceux qui ne sont pas au courant, les Beats Flex sont les successeurs des BeatsX mais à prix cassé. En effet, leurs ainés étaient vendu 149€ il y a trois ans. Les écouteurs Bluetooth sont reliés par un fil et affiche des embouts intra-auriculaires. La puce Apple W1 offre une intégration fluide pour les utilisateurs d'iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.



A moins de 50€, les Beats Flex offrent une qualité sonore plus que respectable avec un design polyvalent, ainsi qu'une connectivité USB-C pour la recharge. L'autonomie est de 12 heures et 10 minutes suffisent à récupérer 1h30 d'écoute. Un cadeau idéal pour les sportifs ou les jeunes par exemple.

Dans vos oreilles ou autour de votre cou, les écouteurs Beats Flex vous accompagnent partout. Vous pouvez écouter de la musique, prendre des appels ou parcourir les réseaux sociaux sans jamais être pris de court. Les écouteurs magnétiques simplifient l’écoute en déclenchant automatiquement la lecture lorsqu’ils sont dans vos oreilles et en la mettant en pause lorsque vous les attachez autour du cou. Le câble Flex-Form offre un confort optimal de par sa conception durable en Nitinol, et les quatre tailles d’embout disponibles vous permettent d’ajuster les écouteurs à votre guise. Et quand vous ne les portez pas, les écouteurs magnétiques sont équipés d’un câble anti-nœuds qui vous permet d’enrouler facilement les Beats Flex dans votre poche ou dans votre sac.

Retrouvez les Beats Flex sur Apple store et sur Amazon.