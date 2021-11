Beats s'associe avec Hiroshi Fujiwara et SSENSE pour des écouteurs Flex inédits

Ça faisait plusieurs mois que Beats n'avait pas annoncé une collaboration ayant pour but de proposer une édition limitée de l'un de ses produits. Il y a quelques heures, Beats a dévoilé un nouveau partenariat avec le musicien et designer japonais Hiroshi Fujiwara, le détaillant SSENSE a aussi rejoint l'accord.

Les Beats Flex sont concernés par ce rapprochement

Pour dynamiser les ventes, Beats a l'habitude de créer des éditions inédites et limitées de ses écouteurs et casques, il s'agit d'opérations commerciales qui durent pendant plusieurs semaines jusqu'à disparaître définitivement.

La marque détenue par Apple a conclu un accord exclusif avec Hiroshi Fujiwara et l'entreprise SSENSE, les écouteurs Beats Flex ont été sélectionnés pour cette nouvelle empreinte visuelle.



L'édition limitée proposera un design noir minimaliste et tonal, on retrouvera aussi la mention "FRGMT" qui correspond au mot "Fragment Design", le nom de la société de Fujiwara.

Le designer Hiroshi Fujiwara semble avoir été la seule personne aux commandes de cette édition limitée, dans une courte déclaration il explique pourquoi avoir choisi un noir minimaliste :

L'inspiration du design est la continuation de notre dernière collaboration, car je crois toujours que rien n'est aussi sophistiqué et raffiné que la manière de la couleur noir sur noir. Ma préférence personnelle pour les écouteurs est Beats Flex, car j'aime le bandeau léger pour écouter de la musique. J'espère que les gens pourront le porter et l'utiliser au quotidien.

Les écouteurs Beats Flex proposent un son puissant qui profite d'un système acoustique avancé, on y retrouve des transducteurs multicouches personnalisés avec des basses extrêmement précises et une distorsion ultra-faible.

Avec les Beats Flex vous aurez jusqu'à 12 heures de musique en continu et la recharge est très rapide grâce à la fonction Fast Fuel qui consiste à obtenir 1,5 heure d'écoute pour seulement 10 minutes de charge !



Autre atout pour les écouteurs, c'est l'intégration de la puce Apple W1, grâce à ce composant interne vous pourrez profiter d'une configuration et commutation rapide et simple entre vos différents produits Apple. La puce joue aussi un rôle important dans la portée de la connexion Bluetooth et la stabilité.



Les Beats Flex sont en promotion à -35% en ce moment sur Amazon, vous pouvez les obtenir à seulement 44,99€ au lieu de 69,95€ (qui correspond au prix officiel vendu sur l'Apple Store en ligne et sur le site Beats by Dre).

À noter qu'Apple n'a pas précisé si les Beats Flex en édition limitée Hiroshi Fujiwara et SSENSE seront disponibles en France. Ils seront en tout cas commercialisés aux États-Unis à partir de demain.