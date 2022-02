Promotion : les écouteurs Beats Flex avec la puce Apple W1 sont à -30%

Beats

Julien Russo

Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs pour écouter vos playlists préférées sur Apple Music, cette offre va probablement attirer votre attention. Plusieurs revendeurs proposent une belle promotion sur les célèbres Beats Flex, des écouteurs sans fil (mais pas complètement) qui possèdent tout de même... 12 heures d'autonomie pour une recharge complète !

Les Beats Flex sont en promotion

Dans la gamme Beats, les Beats Flex sont présentés comme les écouteurs ayant le meilleur rapport qualité/prix. Grâce à leur tarif accessible et leurs caractéristiques très intéressantes, ils arrivent à se placer dans les meilleures ventes des produits Beats !

Plusieurs revendeurs proposent en ce moment une réduction de -30% sur la dernière génération des Beats Flex. C'est l’occasion de se faire plaisir !

Les avantages des Beats Flex

Puce Apple W1 pour une association rapide avec tous les produits de l'écosystème Apple

pour une association rapide avec tous les produits de l'écosystème Apple 12 heures d'autonomie

d'autonomie Chaque ultra rapide : 10 minutes = 1,5 heure d'écoute (fonctionnalité Fast Fuel)

(fonctionnalité Fast Fuel) Compatible avec le partage audio , écoutez la même musique avec d'autres personnes ayant des écouteurs Beats ou casque (compatible avec AirPods)

, écoutez la même musique avec d'autres personnes ayant des écouteurs Beats ou casque (compatible avec AirPods) Connexion facile en Bluetooth aux appareils sous Android

aux appareils sous Android Application Beats disponible sur le Google Play Store pour l'état de l'appareil, les mises à jour logicielles...

pour l'état de l'appareil, les mises à jour logicielles... Connecteur USB-C pour recharger les écouteurs

pour recharger les écouteurs 4 tailles d'embout inclus dans le pack (pour trouver la taille qui vous convient le plus)

dans le pack (pour trouver la taille qui vous convient le plus) Bluetooth classe 1 pour une portée élevée et une meilleure stabilité

pour une portée élevée et une meilleure stabilité Commandes intégrées pour la gestion de la musique, les appels et l'assistant vocal Siri

pour la gestion de la musique, les appels et l'assistant vocal Siri Écouteurs magnétiques

Quand vous achetez les Beats Flex, Apple inclut dans le pack les écouteurs, le câble de charge USB-C vers USB-C, plusieurs tailles d'embout, un guide de démarrage et une carte de garantie.

Apple précise que pour utiliser la technologie W1, il est nécessaire d'avoir un compte iCloud et un appareil avec minimum : iOS 10, macOS Sierra et watchOS 3. Si vous possédez un appareil trop ancien ne pouvant pas avoir une mise à jour plus récente, la connexion des écouteurs sera possible, mais de la même façon que sur un smartphone sous Android.



Les écouteurs Beats Flex sont disponibles depuis le 14 octobre 2020, ils ont pour mission de remplacer les Beats X qui avaient connu un succès plutôt timide à l'époque.

À noter que si vous commandez les Beats Flex chez Boulanger, il est proposé 4 mois d'abonnement offert à Spotify (uniquement pour les nouvelles souscriptions).