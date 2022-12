Apple collabore avec les designers japonais de Wacko Maria pour ses Beats Flex

Quand un produit Beats commence un peu à s'essouffler au niveau des ventes, Apple a deux solutions : lancer une nouvelle génération du produit ou créer une collaboration inédite pour relancer l'intérêt des consommateurs. Le deuxième procédé est évidemment le plus facile et Apple n'hésite pas à l'utiliser régulièrement.

Beats x Wacko Maria

Grâce à un nouveau partenariat entre la marque Beats d'Apple et les créateurs de mode japonais Wacko Maria, les écouteurs Beats Flex en édition limitée vont bientôt adopter un design imprimé léopard et un fil bicolore. Un style qui n'était jamais apparu dans le catalogue depuis la sortie de la première génération des Beats Flex.



La firme de Cupertino signe ici une nouvelle collaboration après le succès phénoménal de l'accord avec Kim Kardashian pour les Beats Fit Pro, il y a 4 mois.

Les Beats Flex Wacko Maria Léopard coûteront 70 dollars aux États-Unis et seront disponibles à partir du 2 décembre à 19h (heure du Pacifique). Apple n'indique pas si le partenariat concernera également la France, toutefois, il n'est pas impossible que nous ayons un lancement différé s'il n'y a pas de disponibilité le 2 décembre.



Les Beats Flex constituent l’entrée de gamme sans fil du constructeur, un moyen d’accès facile pour ceux qui trouvent les AirPods trop onéreux. Les Flex sont dotés d’un système aimanté pour relier les deux côtés, d’une connectivité USB-C pour la recharge et d’une connexion Bluetooth. L'autonomie est de 12 heures et 10 minutes de charge suffisent à récupérer 1h30 d'écoute. Un cadeau idéal pour les sportifs ou les jeunes par exemple.

