AMD affirme que sa puce AMD Ryzen 7040 est 30% plus rapide que la M1 Pro d'Apple

Au CES 2023 qui se déroule actuellement à Las Vegas, AMD vient de répondre à Intel et à Apple avec une gamme de nouvelles puces pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, dont une très intéressante : la série AMD Ryzen 7040 pour les ordinateurs ultra-portables qui concurrenceront les puces M1 Pro et M2 Pro d'Apple.

Performances

Les puces de la série AMD Ryzen 7040 sont des processeurs "ultrafins" gravés en 4nm, et la puce la plus haut de gamme de la famille est la Ryzen 9 7940HS. Le Ryzen 9 7940HS possède huit cœurs, 16 threads et une vitesse d'horloge qui peut monter jusqu'à 5,2 GHz. Lors de l'annonce de cette nouvelle puce, Lisa Su, PDG d'AMD, s'est montrée particulièrement ambitieuse, affirmant que la puce était jusqu'à 30 % plus rapide que la puce M1 Pro d'Apple. Dans des tâches spécifiques, AMD affirme que la puce est 34 % plus rapide que le M1 Pro dans les charges de travail multitraitement et 20 % plus rapide que le M2 dans les tâches d'intelligence artificielle.

AMD a présenté les processeurs mobiles de la série Ryzen 7040HS, comportant jusqu'à huit cœurs "Zen 4 , une architecture graphique intégrée AMD RDNA™ 3, et offrant des performances de premier plan pour les PC portables ultrafins. Construits sur la technologie de processus de 4 nm, les processeurs mobiles de la série Ryzen 7040HS offrent une puissance massive dans les systèmes les plus fins et les plus légers.



Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 7040HS Series Mobile offrent : des performances multithreads jusqu'à 34 % plus rapides que celles de la concurrence9

des performances de jeu jusqu'à 21 % plus rapides que celles de la concurrence

Autonomie

Une des pierres angulaires du silicium d'Apple est l'efficacité énergétique, et dans ce domaine, AMD affirme que la nouvelle série AMD Ryzen 7040 offrira plus de 30 heures de lecture vidéo dans les ordinateurs portables ultrafins. C'est 10 heures de plus que le MacBook Air M2 d'Apple qui est actuellement la référence.

Intelligence Artificielle

Cette série de puces intègre directement Ryzen AI, un moteur d'IA dédié intégré au processeur. Les puces AMD configurées avec Ryzen AI sont 20 % plus rapides dans les tâches d'IA que la puce M2 d'Apple, tout en étant 50 % plus économes en énergie, selon la société.

Dans le cadre des nouveaux processeurs mobiles de la série Ryzen 7040, AMD a dévoilé Ryzen™ AI, le premier matériel d'intelligence artificielle dédié dans un processeur x86, disponible sur certains modèles, apportant l'architecture d'IA adaptative AMD XDNA™ à l'informatique sur ordinateur portable offrant plus de performances pour les expériences d'IA en temps réel. Les processeurs Ryzen dotés de Ryzen AI surpassent les performances du processeur M2 d'Apple de près de 20 % tout en étant jusqu'à 50 % plus efficaces sur le plan énergétique. Ces performances et cette efficacité se traduisent en fin de compte par des expériences utilisateur plus riches et en temps réel en matière de collaboration vidéo, de création de contenu, de productivité, de jeux et de protection.

Comparatif

Pour démontrer les performances de sa nouvelle puce, AMD a comparé les performances d'une puce Intel Core i9-12900HX, la Apple M1 Pro, et de son nouveau processeur Ryzen 9 7940HS rendant un objet dans l'application populaire Blender. Dans la vidéo montrée sur scène, le M1 Pro est en retard sur le Ryzen 9 7940HS dans le rendu de l'objet.



AMD dit avoir fait ses déclarations de performance contre un MacBook Pro avec M1 Pro, 32 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD sous macOS Monterey. Le M1 Pro n'est pas la puce la plus haut de gamme et la plus puissante d'Apple pour les ordinateurs portables, qui est le M1 Max. Si AMD n'a pas pris ce processeur, c'est qu'il n'a pas réussi à faire mieux qu'Apple.



Il convient de noter que le M1 Pro a plus d'un an, tandis que la série Ryzen 7040 d'AMD commencera à être disponible dans les ordinateurs portables commerciaux en mars 2023. Et prochainement, Apple annoncera sa prochaine génération de puces haut de gamme, les M2 Pro et M2 Max, qui équiperont les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023.