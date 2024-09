Apple paye moins de 30 centimes par puce à Arm

Vous ne le savez peut-être pas, mais Apple ne conçoit pas complètement ses puces toute seule. En effet, que ce soit les processeurs AXX ou MX, Apple s'appuie sur le travail de la société britannique Arm. Arm fournit la base de l'architecture matérielle qui a permis à Tim Cook et ses amis de quitter Intel et son architecture x86 fin 2020. Malgré cette aide très précieuse, Arm ne perçoit finalement pas une fortune de la part d'Apple avec à peine 30 centimes par puce en redevances.

Un accord défavorable pour Arm

Selon The Information, Arm accorde à Apple une licence pour la technologie sous-jacente utilisée dans l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, l'Apple TV et le HomePod. Bien qu'étant l'un de ses plus gros clients, Apple représente moins de 5 % du chiffre d'affaires annuel d'Arm, et l'entreprise est celle qui paie le moins parmi tous les clients de puces pour smartphones d'Arm. Apple paie une redevance forfaitaire de moins de 30 cents pour chaque puce utilisée dans ses appareils, quel que soit le nombre de cœurs qu'elle contient. Le dernier processeur A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, le premier gravé en 3 nm par TSMC, écrase d'ailleurs la concurrence.

SoftBank, le propriétaire d'Arm, avait déjà tenté de renégocier en 2017. À ce moment-là, le PDG de l'entreprise avait réuni les cadres d'Arm et expliqué qu'Apple payait plus pour le morceau de plastique qui servait à protéger les écrans des nouveaux iPhones que pour la licence de la propriété intellectuelle d'Arm. Les tentatives de SoftBank pour revoir l'accord entre Arm et Apple afin d'augmenter les taux de redevance ont apparemment échoué.

Apple aurait un plan M

S'il est peu probable qu'Apple rompe ses liens avec Arm, l'entreprise a apparemment exploré la possibilité d'utiliser à long terme une technologie open-source concurrente pour ses puces, appelée RISC-V. L'accord de licence actuel d'Apple avec Arm a été signé en septembre et "s'étend au-delà de 2040", mais l'architecte de puces aurait continuellement tenté de renégocier ses conditions financières.



Gageons qu'elle ait obtenu une révision des tarifs liée au volume et / ou au calendrier.